好慘！防疫雙險理賠金額突破2千億 產險也已增資近千億
根據金管會最新統計，今（2022）年至12月26日止，防疫雙險包括防疫險及疫苗險理賠正式突破2000億元大關，達到2071.93億元，為保費收入55.66億元的37.22倍，單周理賠有收斂到81.31億元，但據產險業透露，理賠增額有收斂是因為已沒錢賠付，而目前除6家產險向金管會申請現金增資984.99億元獲准之外，兆豐產險及新安東京海上產險董事會已分別通過二度及三度增資計畫。
記者顏真真／台北報導
金管會今（27）日公布，今年截至12月26日止，一般法定傳染病防疫險承保件數近488.19萬件，保費收入45.48億元，理賠件數近402.43萬件，理賠金額1653.11億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入36倍。若與前1周12月19日相較，防疫險理賠件數單周增加15萬件、理賠金額單周增加69.57億元，防疫險單周理賠增額出現收斂跡象。
疫苗險部分，今年截至12月26日止，疫苗險承保件數也有242.08萬件，保費收入10.17億元，理賠件數100.55萬件，理賠金額418.82億元，已超過保費收入41倍，理賠件數單周增加2.83萬件，理賠金額單周增加11.74億元。
此外，目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，其中國泰世紀產險二度增資合計200億元，中信產險三度增資合計155億元，富邦產險增資150億元，新安東京海上產險二度增資合計199.99億元，和泰產險二度增資合計260億元，兆豐產險增資20億元。
不僅如此，兆豐產險董事會日前也已決議減資24.2億元彌補虧損，再辦理私募現金增資60億元，啟動二度增資計畫，而新安東京海上產險董事會23日也通過三度增資計畫、規模達80億元，預計明年完成。
在短期借款方面，除之前金管會已核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增2家產險遞件，合計已有5家產險申請短期借款，以支應鉅額理賠金。