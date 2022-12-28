HBL／預賽激戰7日！ 男、女八強全數出爐

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男甲級八強含第一輪兩組前三名直接晉級，計A組竹市光復、高市高苑工商、竹縣東泰，B組新北能仁家商、北市松山、新北南山，加上外卡賽出線的泰山、三重。
女甲級八強正好也是上季八強，含尋求四連霸的淡商，資格賽晉級的4隊新北永平、苗栗高商、台中忠明，本季初體驗的甲級新貴新竹高商，相繼在26、27日的外卡賽出局，無緣八強，下季都得從資格賽打起。
男甲級八強則有7隊是上季八強，含尋求二連霸的光復，唯一非上季八強的是資格賽、預賽連闖兩關的三重商工，取代上季第八新北錦和高中，睽韋9季、相隔10年後重返八強，隊史第9度，上一次他們晉八，是101學年的第八名，也即「十年磨一劍」。
資格賽晉級的8隊，有3隊含花蓮體中、花蓮海星、基隆商工，外加上季第八錦和，都在上月的16強預賽淘汰，另4隊含宜蘭高中、桃園治平、北市南湖、北市成功，則相繼在26、27日的外卡賽出局，無緣八強，下季都得從資格賽打起。
男、女八強賽，將於明年農曆年後的2月12日至19日，在新北板橋體育館、新莊體育館同步舉行，男、女悉採單循環制，每隊都得在8天內打7場，產生男、女各四強，晉級3月11、12日在台北小巨蛋舉行的總決賽。