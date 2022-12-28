小甜甜被教會爆料私生活有問題 蔡康永也看不下去說話了
小甜甜（張可昀）疑似在記者會模糊焦點惹怒宋逸民教會，退出後遭教會爆料「私生活有極大狀況」，引發輿論譁然，摯友金剛（李信樵）寫下近千字文質問教會，釣出幾乎從來不曾公開力挺他人，或是表態自身立場的蔡康永，罕見發聲聲援小甜甜。
娛樂中心／綜合報導
宋逸民教會指小甜甜私生活有問題，惹火和她交情超過10年的金剛，25日在臉書發長文，憤怒地問：「最讓我覺得不開心的事情是，居然說小甜甜私生活有極大狀況？？是說她不檢點？？？？您確定不是其他人的問題？？？」
金剛表示，認識小甜甜這麼久，私生活不檢點這件事不可能發生在對方身上，「第一點，她不喝酒、不抽菸、不去夜店、不做非法的事情也不交一堆男朋友（因為也交不到），第二點，如果硬要說她私生活不檢點的地方大概就是可以一次吃三碗泡麵吧！以及愛吃而已！」
針對宋逸民教會的說法，金剛想破頭、百思不得其解，「每個人都有自己不完美的地方，誰是十全十美的？所以說她私生活不檢點這點我是真的很不爽！也覺得很不可思議！！！」
已經退出教會的阿Ben、徐小可在該篇貼文下留言「私下真心的交情是不用演的」，購物專家張維尼表示，一家六口一通訊息就被踢出教會，孩子甚至才剛受洗，「哥，我也是過來人，安慰甜甜...告訴她，不會是一個人的...」蔡康永用私人帳號留言：「金剛兄，好樣的！」（編輯：楊穎軒）