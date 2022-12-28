跨年輕軌夢時代、凱旋中華站17時後不載客 周邊加強拖吊
2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》周六登場，高雄市政府今(31)日表示，跨年夜搭乘捷運至凱旋站3號出口，出站步行即抵會場，捷運加密至3分鐘一班次，並延長到元旦凌晨2時收班；高市府預估，跨年夜輕軌將無法負荷大量人潮輸運，請參加民眾跨年千萬不要搭乘輕軌，同時也提醒民眾輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不載客。
記者郭凱杰／高雄報導
跨年當天亞灣區周邊區域道路包括復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，自111年12月31日15時至112年1月1日1時30分，實施三階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。
為配合雙面舞台入場動線，建議民眾出發前，先選擇要去未來式、還是進行式舞台，免去「跑錯棚」的困擾。對於機車族，市府規劃5大臨時機車停車場，預估提供1萬1千個停車位，前往「未來式舞台」，可停「新光臨時機車停車場」，由成功路進出，或停「五號船渠南側園道臨時機車停車場」，由中山路進、中華路出。
預計前往「進行式舞台」的觀眾，可停「光華路兩側臨時機車停車場」、「新凱旋路兩側臨時機車停車場」及「舊凱旋路兩側臨時機車停車場」，從中山路進出，臨時機車停車場開放到元旦凌晨1時30分，請民眾準時離場，逾時將啟動清場移置，因停車空間有限，建議還是搭乘大眾運輸進場 。
為服務民眾，交通局特別加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車，進場服務時間為當日22時至23時，散場服務時間則為當日23時30分至凌晨1時，上/下車地點位於時代南二路及捷運文化中心站，歡迎民眾多加利用。
市公車延長營運至凌晨1時，包括旗津幹線（紅9）、三多幹線（70）、林園幹線（紅3）路線。台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾，以上資訊可至高雄市政府交通局網頁-跨年專區查詢，台鐵詳細加班列車資訊請至台鐵網頁查詢，相關跨年交通管制及疏運措施，將視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。