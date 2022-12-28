還稅於民發券還是現金好？阮清華：各有利弊要通盤考量
財政部預估今（2022）年總稅收可望超過預算4500億元，朝野立委呼籲讓全民共享經濟紅利，還稅於民，方式除發放振興券，甚至不少人主張直接發現金。對此，財政部代理部長阮清華今（28）日表示，行政院已指示各部會目前各部會已在研議疫後振與及照顧弱勢方案，目前正積極研議當中，目前還沒定案，至於財政部傾向發振興券還是現金？他說，各有利弊，他沒既定立場。
記者顏真真／台北報導
阮清華今日在立法院財委員受訪及接受立委質詢時，再度被問到還稅於民的可能性。他說，目前總稅收實徵是高於預算數，加計特別預算仍是赤字，這4年來歲計賸餘多的部分都是用來實質還債，4年來已還了5227億元。
國民黨立委林德福則質疑稅收超徵部分，政府並沒有完全把債務攤平，反而成為政府的小金庫。國民黨立委賴士葆也說，為何不全部拿來還債？財政部代理部長阮清華則說，這部分政院與總統會通盤考量，全數還債也是一種方式，還債其實也是降低大家負擔。
不過，賴士葆認為全部拿去還債跟還稅於民不一樣，發錢給老百姓，尤其現在景氣不好、收入減少，發錢多少可降低貧富差距，幫助弱勢者，阮清華也認同立委這樣的說法。
至於若還稅於民，財政部傾向發振興券還是發現金？對此，阮清華則說兩個各有利弊，他沒有既定立場，賴士葆提醒發券光行政成本就好幾億元。阮清華則強調，目前也還沒有定案，還在討論中，這要通盤考量，即便通過還稅於民，前提也要經過預算程序。