兵役延長拍板　藍委贊同：重新喚起年輕人愛國意識

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游毓蘭認為，役期延長的目的，無非是考量整體國家安全的需求，全民應該都支持；近來台海局勢兵兇戰危，役期延長可展現出全民堅定的抗敵意志，有嚇阻敵人的重大意義，也能夠凝聚國家意識。他強調，役期延長的變革，可重新喚起年輕人愛國意識，年輕人應當要了解國家安全，是國民的當然責任和義務。
不過，游毓蘭也坦言，或許有人會認為當今呈現少子化現象，導致年輕勞動力逐漸短缺，延長兵役可能會導致勞動力不足等問題；或許在短期內，可能會對產業有些許的影響，但是在自由經濟的社會，企業經過一段的時間調整經營策略後，對於國家整體經濟，應該衝擊不大，但延長役期，一定要有全面性的軍事改革，特別要有檢討新兵訓練和部隊管理的配套與決心。
游毓蘭強調，延長兵役的目的是要為了國家整體安全考量，若沒有全面、深度系統性的思考，凝聚共識，妥善規劃，蔡英文政府如果僅單憑「民氣可用」、「芒果乾」貿然實施，如果仍延用過往陳舊的訓練思維、部隊管理，可能將未蒙其利先受其害。
「役期延長，等於是國民再給執政當局一次機會。」游毓蘭說，國防部如果不願全面檢討部隊訓練、管理，義務役期的延長，對國家利益而言，可能負面影響大於事前期待；她認為，役期長短不是重點，重點在於兵役役期延長後，要訓練出何種的戰力，役男如果一樣淪為掃地、刷漆出公差，縱使役期延長為2年，也是毫無意義。
最後，游毓蘭呼籲，全民都有保衛國家的共識，兵役制度的變革不在薪資待遇的調整，而是蔡英文帶領的執政團隊要保證不讓役男上戰場。