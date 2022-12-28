元旦連假天氣不美麗！東北季風增強挾雨彈 北部濕冷1週
今（28）日受東北季風影響，各地氣溫稍降，尤其處於迎風面的北部、東半部水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區都有局部大雨發生的機率，而西部度區清晨仍因輻射冷卻作用，出現不少攝氏7度上下的最低溫，天氣風險公司總經理彭啟明表示，典型的東北季風天氣預期將持續一週以上至元旦假期，雖然北台灣較濕冷，但至少還沒看到下一波寒流何時來，請民眾多留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天伴隨新一波冷高壓南下，台灣附近東北風速增強且水氣增多，北部及東半部將為陰有短暫陣雨的天氣，並一路至元旦假期都是陰雨的型態，尤其迎風側的北海岸、東北角至宜蘭一帶降雨將會較連續並偶有局部較大雨勢，日累積雨量都是有機會達大雨等級，背風面的中南部影響較小，普遍還是可以維持晴時多雲的天氣，整體來說，北東部陰雨、中南偏晴的天氣型態將一路影響至下週。
氣溫方面，本波東北季風帶下的冷空氣將一路影響至週六（12/31），主要為北部及東北部帶來些降溫影響，越往南影響的幅度越小，預估北部及宜蘭地區氣溫約攝氏14~19度，中南部及花東地區白天高溫攝氏20~26度、低溫攝氏15~19度。整體來說，北、東部為濕濕涼涼的天氣型態，而中南部則要注意因輻射冷卻導致的夜間低溫，局部地區仍是有機會出現攝氏12~14度的低溫，日夜溫差變化非常大。
彭啟明則提及，東北季風影響預期將持續一週以上，好消息是暫時沒有寒流出現的跡象。此外，近期有專家表示，「冬至發生在農曆月尾，推測今年冬天會很冷」，彭啟明強調，每個人對冷的感受都有差別，應回到科學的數據來看，尤其現在已經有氣象預測，可以根據資料或模式來預測未來，雖然都還有進步空間，但不需要走回頭路，回到沒有氣象預報時代的方式來預測天氣。