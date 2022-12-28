念念不忘宜蘭！陳琬惠就職立委向林姿妙喊話：一同合作

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今年九合一大選，陳琬惠曾代表民眾黨參選宜蘭縣長，但未當選。她向宜蘭縣長林姿妙喊話，雖然林姿妙在地深耕多年，目前還是有需要面對的問題，但毫無疑問是現階段宜蘭人民最信任的首長，希望邀請林姿妙一同合作，為宜蘭縣民福祉共同努力。此外，相信宜蘭縣民都有感受，長期以來，宜蘭縣預算貧乏，希望在立委任期中，中央地方一起攜手合作，為宜蘭縣爭取預算。
媒體詢問週刊報導高虹安陷入助理費風波，安插國會辦公室助理到黨團，沒在高辦做事，她當了2年黨團主任是否知情？陳琬惠表示，「報導非事實！」
立委邱臣遠表示，陳琬惠自黨團成立以來就擔任黨團主任，她是「最資深的新人」，可以無縫接軌，馬上展現監督國會的戰力，經歷宜蘭縣長選戰，陳琬惠更接地氣、更了解民意，相信未來能「1+1>2」，結合中央問政擴充地方服務，讓中央、地方議事推行更加順暢，服務一條鞭。
邱臣遠指出，過去陳琬惠無論在青年創業、社運團體中，或是公共領域參與，過去也曾擔任公益團體自律聯盟秘書長，與很多民團淵源深厚，相當貼合民眾黨「以台灣為名，以民眾為本」的核心理念，未來這席不分區立委將發揮更大的效果，與其他4位立委一起發揮戰鬥力，讓民眾更加認同民眾黨。
民眾黨團指出，陳琬惠自社運界投身政壇，為婦女及人權奔走長達20多年，擔任黨團主任2年多來，參與無數法案、議事推動，對擔綱立委做足準備，未來將持續關注社福、長照、青創等議題，為促進民眾權益發聲，相信其20多年的社運界背景，能在法案、政策、質詢做出許多貢獻，成為最強在野監督政府的一大助力。