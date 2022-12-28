大專註冊率再因少子化創紀錄！111學年度共19校招不滿6成

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據今年資料顯示，有9所大專校院註冊率達百分百，比去年少1所，包含清華大學、成功大學、中興大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學、台北科技大學；另包含2所神學院，分別為一貫道崇德學院、唯心聖教學院等。而去年註冊率為100%的台大，今年註冊率為99.90%。
另外，註冊率6成被視為「淹水線」，在淹水線以下的學校，生存會比較辛苦，今年共有19所學校低於6成，包括18所私立大專校院，另外1所則是國立台東專科學校，註冊率僅47.29%。整體比去年7所暴增12所，增幅達到1.7倍。
最低為高苑科技大學24.51%，其次為東方設計大學26.30%，註冊率低於5成則有聖約翰科技大學35.31%、明道大學39.47%、華夏科技大學42.39%、真理大學46.27%。
註冊率在5到6成則有12所學校，包括吳鳳科技大學51.11%、慈惠醫護管理專科學校51.51%、長榮大學53.35%、遠東科技大學53.84%、台灣基督長老教會南神神學院56.00%、德霖科技大學56.15%、經國管理暨健康學院56.63%、修平科技大學57.45%、中華科技大學57.88%、大葉大學58.07%、中國文化大學58.59%、嘉南藥理大學59.47%。
另外，教育部已召開9次退場審議會，將高苑科技大學、明道大學、環球科技大學、台灣首府大學、中州科技大學、大同技術學院、和春技術學院列為專案輔導學校，其中，和春技術學院、台首大、中州科大已停招，並確定111學年結束時停辦，其餘各校則有1年改善期。