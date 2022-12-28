遭爆夜會「保時捷男」淪小三！鄭家純淚提告 判決結果曝
雞排妹鄭家純去（2021）年遭週刊拍到和大10歲的且有女朋友的「保時捷男」，一起到五星級飯店過夜，遭外界辱罵、指稱是第三者，因此對週刊提出民事訴訟，求償60萬元，並在法庭上爆哭喊冤，泣訴報導內容「搬弄是非」；台北地院審結，合議庭今（28）日上午11點準時宣判週刊免賠、鄭家純敗訴。可上訴。
編輯中心／綜合報導
全案源於《鏡週刊》報導，雞排妹與一名開著白色保時捷的王姓男子，一起進入台北某知名五星級飯店，兩人互動親密，就像是熱戀中的小情侶。當時據傳男方有正宮女友，且已經交往同居論及婚嫁，事件延燒後，王先生也發聲表示「自己多年維持開放式交往關係」，強調自己「沒有正宮也沒有小三，沒有未婚妻」，並針對「因不實爆料而被冠為小三的罪名」向鄭家純道歉。
事後，鄭家純不滿遭外界惡意質疑，要為「新聞暴力」發聲，並稱有至少30位網友看了週刊報導後，留言污辱對他造成傷害，且週刊出刊前沒有查證，因而向週刊提告精神撫慰金60萬，不過據指出，周刊委任律師在法庭上說「雞排妹是公眾人物，就隱私權部分應有所退讓」，且周刊照片也顯示是在公開場合拍攝的，報導內容也未影射雞排妹是第三者，認為周刊無須負擔損害賠償責任。
對此，台北地方法院今日審結，11點宣判周刊免賠，可上訴。鄭家純得知消息後，婉拒受訪回應。（編輯：林莞茜）