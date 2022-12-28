巷仔內／三年清零如夢　中國「躺平解封」拖全球入魔境

傳播快！中國恐迎三波疫情　14億人口未來數月估半數染疫

▲中國疫情傳播快速，有專家認為未來數個月內，全中國將高達一半的人染疫（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疫情傳播快速，有專家認為未來數個月內，全中國將高達一半的人染疫（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國在12月7日發布防疫優化「新十條」，放寬防疫措施，捨棄過去三年維持的「清零」政策，但隨後中國國內疫情快速升溫。有專家根據官方數據及現在趨勢進行分析，指出在未來幾個月內，中國14億人口將會有一半人感染。

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根據《朝日新聞》英文版報導，中國當局以「許多確診者迴避核酸檢測，以致無法確定人數」為由，於12月14日開始停止公布包括無症狀感染者在內的新增確診數據。

因此中國衛生當局通報數字明顯低於實際新增的確診數。一份據信與政府會議有關的內部文件近來在網路上流傳，當中顯示從12月1日至12月20日，新增確診總數估計為2.48億，佔中國人口數的18%。文件中指出，如果感染傳播速度保持不變，直至現在的新增病例可能已經超過3億。

中國官員表示，中國已接種兩劑疫苗者占總人口90%以上。但專門研究臨床病毒學的東京北里大學（Kitasato University）特聘教授中山哲夫懷疑中國國產疫苗的效力，他認為「這些疫苗是以疫情爆發初期起源於武漢的原始病毒株製成，無法有效對抗目前在中國佔主流地位的Omicron變異株。」

有報告顯示，在防止重症與死亡的方面的效力，中國疫苗不如美國與歐洲使用的mRNA疫苗。

香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩(Ben Cowling）指出，目前病毒在中國傳播的速度，已經超越疫情大流行以來任何時候與任何地區都還要快。高本恩估計未來數個月內，全中國將高達一半的人染疫。

先前中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友先前預測，中國今年冬天將經歷三波疫情，第一波將會先襲擊都市地區，並一直持續到1月中旬；第二波將會在1月下旬至2月中旬之間發生，屆時正值中國民眾返鄉度過春節的期間；第三波則是會在民眾返回城市之後發生，預計是在2月下旬到3月中旬之間。

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