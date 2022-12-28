「產後哺乳特別門診」讓媽媽擺脫哺乳不順卡關夢魘

36歲林小姐，第一胎自然產後因右乳房大面積發紅腫脹、右乳暈下有硬塊，且因小孩含乳不易，導致乳頭破皮疼痛，用手擠乳只有少量乳汁。林小姐找坊間泌乳師進行通乳按摩，造成右乳腫脹程度比之前更嚴重。之後求助於醫學中心哺乳特別門診求診，經超音波發現林小姐右乳暈周圍有多處不規則乳房膿瘍病灶，主治醫師給予抗生素及消炎藥物治療，並安排膿瘍抽吸排膿及冰敷，維持左乳親餵和擠乳，之後右乳炎症改善，排乳量也慢慢增加，並進行個人化的乳腺疏通物理治療。經過長達3個月的多次回診，林小姐的乳房外觀大小已回復正常，不論親餵擠乳都很順利。
記者林怡孜/台南報導
奇美醫學中心婦女保健中心主任暨婦產部主治醫師洪雅珊表示，在門診時常遇到新手媽媽即使產前在哺乳知識上做過功課，但生產後真正面臨乳房泌乳的變化和嬰兒含乳、吸乳的挑戰時，有一定比例的媽媽仍然在哺乳困境中不斷掙扎，疲憊又痛苦。有些媽媽會尋找坊間的泌乳師或通乳師處理乳房問題，但這類人員服務品質良莠不齊難以保證，在門診中也發現不少乳腺炎或乳房膿瘍的個案曾接受過這類服務後使乳房問題惡化的情形。
洪雅珊指出，過去7年在婦產科門診處理哺乳期相關問題的個案超過600人次，其中乳房膿瘍更超過上百人次。她於110年通過國際認證泌乳顧問(IBCLC)認證，取得證照，提供急性哺乳期乳房問題(如：乳頭破皮，乳房硬塊，乳腺炎甚至是乳房膿瘍)時之適當醫療服務，並在哺乳問題初期，協助媽媽們找到哺乳專業人員，及早得到相關協助支持，甚至為整個哺乳家庭作全面的哺乳諮詢，共同訂出專屬的哺乳計劃。
洪雅珊說明，奇美醫學中心產後哺乳特別門診醫師與復健部物理治療師組成專業團隊，提供適合物理治療的個案接受專屬個人化的乳腺疏通治療及學習居家筋膜放鬆技巧。奇美醫學中心專業哺乳團隊提供哺乳諮詢服務已一年半，服務人數超過130位。如何訂出適合每個媽媽的哺乳計畫，是需要經過專業評估。奇美醫學中心產後哺乳特別門診，希望透過由具備國際認證泌乳顧問的婦產科專科醫師、物理治療師、哺乳個管師組成的專業團隊讓有需要的哺乳家庭可以輕鬆找到專業的哺乳資源，協助創造順利、和諧、親密的哺乳家庭生活。