獨／宋逸民教會選豪宅低層樓 近日神隱被爆都走特別通道
藝人小甜甜（張可昀）近日與宋逸民夫妻所辦的「藝起發光」教會鬧翻，她遭傳與老公婚姻出現危機，而教會則被爆料靠教友奉獻金錢擴堂。事件延燒將近5天，記者今（28）日一早走訪位於教會舊址，裡頭依舊空無一人，大門上鎖且需要門禁卡才能進入，而隔壁街道即是教會新的據點，其中一位知情人士透露這3天還是有看到宋逸民夫妻進出，不過他們都走側邊的特別通道。《NOWnews今日新聞》記者詢問宋逸民經紀人，至截稿前僅回稍等，尚未獲得其他回覆。
記者侯家瑜/台北報導
知情人士表示宋逸民夫妻的教會位於該棟低層樓，每週五都固定會有活動，至於這週是否照常進行？對方並不知悉，不過他透露這3天確實有見到宋逸民夫妻進出，且他們和其他藝人，都由位於側邊的特別通道快速通過。據觀察，該棟大樓位於文山去景美夜市對面，一樓大廳還有豪華閱覽室，大樓附近熙熙攘攘、銀行林立，生活機能方便，雖然該棟樓住戶進出不頻繁，不過依然有車輛出入地下停車場，車道口還有保全特別指揮交通，一旁的空地也有工人正在施工。
另外，根據網路資料，該棟豪宅近一年成交價，一坪約75到80萬，以景美周遭地段一坪約77萬來說，還算是合理房價，不過因為地址非羅斯福路而是車前路，的確也有網友認為該棟房產價略高。