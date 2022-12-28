財部急發協尋令！7-8月期2張千萬發票沒人領 1/5到期
2022年即將進入尾聲，準備迎接跨年連假，財政部也發出緊急協尋令，因為今（2022）年7-8月期統一發票，還有2張中1000萬元特別獎沒人來領，由於領獎期限至明年1月5日，因此，還沒對獎的民眾，趕快找出當期發票，也許你就是千萬發票中獎人。
記者顏真真／台北報導
今年7-8月期統一發票早已在9月25日開獎，特別獎1000萬元中獎號碼為「05701942」，特獎200萬元中獎號碼為「97718570」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「88400675」、「73475574」、「53038222」。
根據財政部發布的中獎清冊，1000萬元特別獎共開出16張中獎發票，特獎則有13張發票中200萬元，其中開出的千萬元發票有3張消費金額都不50元，領獎期限至明年1月5日。
由於領獎截止日已進入倒數，財政部統計發現，今年7-8月期統一發票還有2張中千萬元特別獎沒來領，其中1張中獎發票是在台南市中西區海安路1段188號的城市車旅繳停車費30元，索取的是電子發票證明聯，另外1張中獎發票則是在高雄市苓雅區廣州一街143-6號的一新書局買6樣東西花430元，開的是傳統紙本發票。
財政部已在官方臉書發出協尋令，提醒大家準備迎接跨年連假3天的同時，一定要特別注意，還沒對獎的人趕快找出當時發票，千萬不要讓錢包君不開心，也許你就是幸運千萬中獎人。