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汪小菲露臉暴瘦！啞嗓秒變安陵容　開工給大S賺贍養費

▲汪小菲肺炎康復，前往成都開工，但嗓子仍相當沙啞。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲肺炎康復，前往成都開工，但嗓子仍相當沙啞。（圖／翻攝自汪小菲抖音）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲上個月和大S為豪宅電費吵翻天，被控告積欠500多萬元台幣費用，他反擊前妻公開匯款收據，再掀離婚風暴，官司一審纏訟中，未料中國疫情又趨嚴峻，他和母親張蘭都確診新冠肺炎，64歲的張蘭休息一週康復，投入直播帶貨，反倒是41歲的汪小菲至今喉嚨沙啞說話困難，今（28）日終於現身，透露將抱病監工，繼續為麻六記催貨賺錢！

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▲汪小菲確診第10天仍沒轉陰，自稱快挺不過去，母親張蘭勸他「別胡說」。（圖／翻攝自抖音）
▲汪小菲確診第10天仍沒轉陰，自稱快挺不過去，母親張蘭勸他「別胡說」。（圖／翻攝自抖音）
汪小菲上個月掀起離婚爭議，大方認愛新歡張穎穎，隨即消失於鏡頭前，隔了幾天才透露染疫肺炎，且病況嚴重，不僅發高燒、頭痛，最嚴重的是喉嚨沙啞、說不出話，連喝水都會吐，什麼都吃不下，宛如宮鬥劇《甄嬛傳》裡的安陵容嗓子啞了，和母親連線直播時，甚至語出驚人脫口說「若真的挺不過去，送我去八達嶺」，類似交代遺言的重話嚇壞張蘭，急著要他別亂說話。

不過離婚官司這一鬧後，麻六記生意日漸興隆，酸辣粉業績暴漲，現在訂貨竟然要明年2月才能送達，讓消費者氣炸；連上海麻六記的開業典禮，也是張蘭代替他去，汪小菲也很心急，終於抱著病體現身高鐵，要搭車去成都工廠催貨。

▲汪小菲嗓子沙啞，脖子還出現腫起的現象。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
▲汪小菲嗓子沙啞，脖子還出現腫起的現象。（圖／翻攝自汪小菲抖音）
汪小菲露臉暴瘦，聲音沙啞表示罹患新冠肺炎3個禮拜，身體恢復得差不多，但嗓子依舊不舒服，目前在前往成都的高鐵上，去給消費者催促酸辣粉生產進度，還要發展新商品的生產線，見到他這般慘狀，網友們也是操碎了心，不斷提醒他「千萬別復婚，千萬別娶張穎穎」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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