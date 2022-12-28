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基金會徵選十大新住民新聞　教育議題受關注

▲十大新住民新聞記者會暨座談會評選委員合照。（圖／記者陳美嘉攝）
▲十大新住民新聞記者會暨座談會評選委員合照。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

「財團法人台北市賽珍珠基金會」2022十大新住民重大新聞徵選，榮譽董事長尤英夫特別邀請勤益科技大學以及雅園堂國際共同主辦，集結共九位專家學者、擔任評選委員，選出2022年十大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。

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新聞評選結果由「新住民語文列國教必選修」、「移民署與烏克蘭新住民同心祈願和平」、「大學開辦新住民專班」名列前三大新聞，學習改變命運，創造機會。

▲ 「西川淑敏舞踊知家 」結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈開場。（圖／記者陳美嘉攝）
▲ 「西川淑敏舞踊知家 」結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈開場。（圖／記者陳美嘉攝）
賽珍珠基金會為了讓政府及社會大眾更關心與重視，從2017年年底開始舉辦十大新住民重大新聞評選。尤英夫表示，新住民及其子女人數早已超過百萬，感謝關心這一議題的社會賢達，基金會志工賴慕芬也是《壹元書院》創辦人，6年來更是全力相挺。

尤英夫指出，今年的評選，整體來講，政府很用心關切新移民的權益，更提出各種政策照顧新住民，甚至蔡總統還公開肯定，新住民及新二代是支撐台灣力量，未來，政府會繼續推動新住民政策、重視新住民子女的教育，以及推廣新住民的語言和文化。

▲基金會選出2022年十大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。（圖／記者陳美嘉攝）
▲基金會選出2022年十大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。（圖／記者陳美嘉攝）
來台10多年新住民卞健文，與其兒子楊子毅共同主持此次活動，卞健文表示「新住民學歷認證簡化 110年通過率100%」政策非常的棒。楊子毅現在是惠文高中高一，今年新住民新聞近700則都是他從一月份起開始認真挑選，特別關注「新住民就讀大學辦法」。

勤益科技大學校長陳文淵表示，110學年教育部公布各級學校，幼稚園到大專生總數417萬人，原住民生13.9 萬人，新住民29.5萬人，新住民占全體學生總數7.2%，儼然是台灣社會不可忽視的族群。

新住民代表王卉淋2016來台，歷經多年奮鬥，彰化經營的商行有成，王卉淋表示，台灣社會一路在進步中，透過相關政策及宣傳，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會。

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