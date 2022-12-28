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蒲亭心腹「神預言」馬斯克當總統！本人吐槽：聽過最荒謬

▲俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）發表對明年的國際10件大事預測，其中包含馬斯克將當上美國總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）發表對明年的國際10件大事預測，其中包含馬斯克將當上美國總統。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

距離2023年進入最後倒數，俄羅斯前總統在27日對明年國際情勢進行了預測分析，被外界長期視為現任總統蒲亭親信的他預言，英國將會重新加入歐盟、國際貨幣基金組織會崩潰、法德爆發戰爭，甚至提到美國會因為內戰導致全球富豪馬斯克當上總統。不過一向愛吐槽諷刺的馬斯克也忍不住留言「這是我看過最荒謬的預測。」

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俄羅斯安全委員會副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）長期被認為是現任總統蒲亭的心腹，現在也於軍事工業相關單位擔任蒲亭副手。以下為麥維德夫27日在推特與Telegram同步發表明年的國際10件大事預測：

一、國際能源價格上漲。他預計明年油價將漲至每桶150美元，天然氣價格則高達每千立方公尺5000美元。

二、脫歐的英國將會重新加入歐盟。

三、英國回歸歐盟導致歐盟解體，歐元將取消不復返。

四、烏克蘭西部地區會被波蘭、匈牙利出兵佔領。

五、歐洲將成立「第四帝國」，範圍包含德國、波蘭、波羅的海國家、捷克、斯洛伐克、基輔共和國與其他被國際遺棄的國家。

六、法國與第四帝國將爆發戰爭，歐洲大陸則會因為這場戰爭面臨分裂，波蘭領土也會因此重新劃分。

七、北愛爾蘭脫離英國，加入愛爾蘭共和國。

八、美國將爆發內戰，德州宣布獨立後將與墨西哥組成同盟國，馬斯克（Elon Musk）則會在各州支持下，成為新任的美國總統。這些州將會在內戰結束後由共和黨統領。

九、歐美將不再是國際股票市場、金融活動的重心，而是從此轉移到亞洲。

十、以美元、黃金為基礎的匯兌本位制度《布雷頓森林協定》將在2023年崩潰，取而代之的是數位法定貨幣將被廣泛使用，包含國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行等機構也將隨之崩潰，歐元、美元不再被視為全球儲備貨幣。

對這項預言，電動汽車大廠特斯拉和推特的老闆馬斯克本人則在推特回應，「這是我聽過最荒謬的預測」，並稱其對人工智慧和永續能源進展的無知，「實在令人吃驚」。

不過相較於馬克思的刻薄諷刺，麥維德夫過去則是大力稱讚他，認為馬斯克要烏克蘭在和平協定中將領土割讓給俄羅斯的建議值得讚許。
 

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