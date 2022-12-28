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名家論壇》錢震宇／兵役問題淪為對美答卷

▲總統蔡英文宣布義務役恢復一年役期，但宣布政策卻只講結果不談原因，最終淪為跟美方交代的答卷，為交而交。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文宣布義務役恢復一年役期，但宣布政策卻只講結果不談原因，最終淪為跟美方交代的答卷，為交而交。（圖／總統府提供）

文／錢震宇

蔡英文總統相隔745天再次召開記者會，並開放媒體提問。一如預期，蔡英文一開始就是對著讀稿機，念出兵役將調整為一年的政策宣示，然後照本宣科，強調4個月役期已經無法因應當前戰備需求，然後訴求年輕人有責任捍衛國家安全。然而，政策有因有果，蔡英文只講結果，不講原因，避重就輕，最終淪為跟美方交代的答卷，為交而交，是無法獲得全民的認同。

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蔡英文趕在2022年的最後幾天，宣布兵役要延長為一年，為何硬要趕在年前？因為美方給的壓力已經扛不住了。這點從蔡英文才宣布，美國在台協會AIT立刻發布聲明，強調「歡迎台灣針對徵兵制改革的宣布、彰顯台灣對自我防衛的承諾，並強調美國會遵循台灣關係法與一個中國政策的承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。」即可看出，美方在背後著力的深度。

AIT的這段話有兩個重點，第一是台灣對自我防衛的承諾；第二是持續協助自我防禦能力。美方為了遏阻中共不斷向外擴張，憂心台海衝突，將台海視為中共向外侵略的第一防線，所以強調維持台海和平，反對單方面改變現狀。同時，美方一而再要求中華民國政府拉高國防預算，甚至下指導棋，要求役期增加至少一年，而且男女皆兵。

美國前國防部長艾斯培今年7月來台訪問，話說得直白。他建議台灣要大幅增加國防預算，如果以美國的數字來看是占GDP的3.2%，其他類似處境國家如以色列則為5%。中華民國不是以色列，美國憑什麼把我們當成以色列？難道以巴衝突的多年血淚殷鑑還不夠嗎？台灣的生存難道是要靠耗費巨資再購買(美國)國防武器上面嗎？

蔡英文在記者會上強調，「沒有美方的壓力，這方案是從2020年就開始的一個專案。」此話更是此地無銀三百兩。2020年蔡英文勝選後，完全沒有提及役期檢討，更何況後來還有疫情因素，蔡政府根本無暇顧及役期。這完全是因為俄烏戰爭加上眾議院議長裴洛西來台後，美國開始驚覺中共武器實力提升，有可能會波及台海，甚至日韓等美軍海外基地前緣，開始施壓蔡政府，陸續透過議員跟官員對台遊說。

▲圖為4月美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號通過台灣海峽。（圖取自美國海軍第七艦隊網頁）
▲圖為4月美軍勃克級導向飛彈驅逐艦桑普森號通過台灣海峽。（圖取自美國海軍第七艦隊網頁）
再說，若真的從2020年就開始研究役期，那中間國防部為何從未對外說明、溝通，進行可行性評估？莫名其妙，就突然這一兩個月，說要延長役期，「這不就是因為美國講完4個月不夠，然後要賣海馬斯火箭、岸置魚叉飛彈等高單價的軍售案」嗎？國防部未能提前預警役期不夠，就是失職；若因為美國壓力，就改口延長一個月，更是失格，喪失軍事專業及主體性。

更重要的一點是，蔡英文要提高義務役的薪資，從原本每月薪資6510元。未來二兵薪額1萬130元、專業加給1萬190元，合計可達2萬320元，其他階級更往上提升，請問需要多少預算？財源從何而來？蔡英文沒給答案，國防部也沒說清楚，如果一個配套完全、充分試算的兵力調整政策，會是這樣的狀況嗎？

說到底，台灣兵力提升到底是因為本身有戰爭的可能，還是因為蔡政府的兩岸政策所導致，這是最根本的問題。「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，蔡英文省略斡旋、交涉階段，直接跳到組織兵力，甚至提到「能戰才能止戰」。國家領導人應該積極創造和平契機及交流機會，不是一再訴諸國人應有保護家園的決心，動不動談民粹，甚至不惜一戰，「如果是這樣，到時真的兩岸發生戰爭，領導人也難以帶兵帶心，遑論打持久戰」。

兵役延長到一年，美方立即喜形於色，卻看不到台灣役男的振奮與期待，配套、方案都一問三不知，這對整體國力提升又有何用？蔡英文硬把台灣塞進戰爭框架中，自比成烏克蘭，讚許烏克蘭人民奮勇抗拒俄羅斯令人敬佩，希望台灣起而效尤，「心態實在可議！」

蔡英文兵役這題，讓出題的美國老師開心拍手，殊不知已讓整班同學陷入不安與恐懼中。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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