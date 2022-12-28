名家論壇》錢震宇／兵役問題淪為對美答卷

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AIT的這段話有兩個重點，第一是台灣對自我防衛的承諾；第二是持續協助自我防禦能力。美方為了遏阻中共不斷向外擴張，憂心台海衝突，將台海視為中共向外侵略的第一防線，所以強調維持台海和平，反對單方面改變現狀。同時，美方一而再要求中華民國政府拉高國防預算，甚至下指導棋，要求役期增加至少一年，而且男女皆兵。
美國前國防部長艾斯培今年7月來台訪問，話說得直白。他建議台灣要大幅增加國防預算，如果以美國的數字來看是占GDP的3.2%，其他類似處境國家如以色列則為5%。中華民國不是以色列，美國憑什麼把我們當成以色列？難道以巴衝突的多年血淚殷鑑還不夠嗎？台灣的生存難道是要靠耗費巨資再購買(美國)國防武器上面嗎？
蔡英文在記者會上強調，「沒有美方的壓力，這方案是從2020年就開始的一個專案。」此話更是此地無銀三百兩。2020年蔡英文勝選後，完全沒有提及役期檢討，更何況後來還有疫情因素，蔡政府根本無暇顧及役期。這完全是因為俄烏戰爭加上眾議院議長裴洛西來台後，美國開始驚覺中共武器實力提升，有可能會波及台海，甚至日韓等美軍海外基地前緣，開始施壓蔡政府，陸續透過議員跟官員對台遊說。
再說，若真的從2020年就開始研究役期，那中間國防部為何從未對外說明、溝通，進行可行性評估？莫名其妙，就突然這一兩個月，說要延長役期，「這不就是因為美國講完4個月不夠，然後要賣海馬斯火箭、岸置魚叉飛彈等高單價的軍售案」嗎？國防部未能提前預警役期不夠，就是失職；若因為美國壓力，就改口延長一個月，更是失格，喪失軍事專業及主體性。
更重要的一點是，蔡英文要提高義務役的薪資，從原本每月薪資6510元。未來二兵薪額1萬130元、專業加給1萬190元，合計可達2萬320元，其他階級更往上提升，請問需要多少預算？財源從何而來？蔡英文沒給答案，國防部也沒說清楚，如果一個配套完全、充分試算的兵力調整政策，會是這樣的狀況嗎？
說到底，台灣兵力提升到底是因為本身有戰爭的可能，還是因為蔡政府的兩岸政策所導致，這是最根本的問題。「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，蔡英文省略斡旋、交涉階段，直接跳到組織兵力，甚至提到「能戰才能止戰」。國家領導人應該積極創造和平契機及交流機會，不是一再訴諸國人應有保護家園的決心，動不動談民粹，甚至不惜一戰，「如果是這樣，到時真的兩岸發生戰爭，領導人也難以帶兵帶心，遑論打持久戰」。
兵役延長到一年，美方立即喜形於色，卻看不到台灣役男的振奮與期待，配套、方案都一問三不知，這對整體國力提升又有何用？蔡英文硬把台灣塞進戰爭框架中，自比成烏克蘭，讚許烏克蘭人民奮勇抗拒俄羅斯令人敬佩，希望台灣起而效尤，「心態實在可議！」
蔡英文兵役這題，讓出題的美國老師開心拍手，殊不知已讓整班同學陷入不安與恐懼中。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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