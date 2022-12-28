微型年菜正夯 丰盛町推小家庭圍爐宴2人也接單

一般飯店提供的除夕圍爐宴，大多以十人一桌為主流。位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，看好小家庭除夕圍爐商機，推出2至6人份年菜，並依用餐人數規劃3款菜單供選擇。可以館內訂位圍爐，也可以常溫外帶。自開賣以來，內用訂位幾已滿席，其中不乏小兩口相偕要來享用澎湃圍爐。
記者金武鳯/台中報導
近年來小家庭圍爐蔚為主流，2至6人團聚用餐明顯增加，主打『黑白滷、潮茶、砂鍋菜』台式新風味的丰盛町餐廳，今年主廚以台菜為基底，融合江浙菜的料理手法，推出除夕圍爐限定菜色，2至6人台式精緻年菜，暖心價2888元起。以2人年菜為例，有蔥烤鯽魚、紅燒豬元蹄、家常白菜滷、芽白雞湯、浦燒鰻米糕、花蛤蒸爐魚以及桃膠杏仁飲等。4至6人再加上經典招牌的古味土仔雞、貴妃牛肋腩、蟹肉巴可莉等多道手路菜，小家庭也能享受豐盛美味的圍爐宴。
丰盛町餐廳招牌菜讓人百吃不膩，貴妃牛肋腩採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入白蘿蔔，鮮美滋味讓人垂涎。紅燒豬元蹄是嚴選台灣豬腳，先以熱油炸過，再以蒜頭、醬油、冰糖及紹興酒慢火滷製，皮Q肉嫩超入味。芽白雞湯先以豬大骨、老母雞及雞爪將湯汁慢火熬煮至乳白色，再放入精選台灣土雞燉煮，搭配娃娃菜、金華火腿、扁尖等，富含滿滿膠質、口感醇厚回甘，是老少咸宜的溫補聖品。
「丰盛町」用餐環境舒適優雅，只是除夕爐圍宴，儘管分為下午5：30以及7：30二輪，開放預位以來，迴響熱烈，目前已近9成。如果不想館內用餐，也提供外帶年菜，可依小家庭配置份量，1月18日截止下訂。欲了解餐飲優惠相關訊息，請至丰盛町FACEBOOK粉絲專頁查詢，或電洽(04)3505-5500分機2803。