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北市立委補選　綠營民調：吳怡農落後王鴻薇1.9%

▲北市立委補選將於1月8日投票，最新民調顯示，民進黨候選人吳怡農仍落後對手。（圖／記者葉政勳攝）
▲北市立委補選將於1月8日投票，最新民調顯示，民進黨候選人吳怡農仍落後對手。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農辦公室今（28）日公布最近一次的電話民調數據指出，吳怡農的支持度為40.3%、國民黨候選人王鴻薇則是42.2%，吳怡農落後1.9%；細部分析則顯示，吳怡農在中山區小幅領先0.4%、北松山區則較上次民調有所成長，落後6.2%，而在49歲以下的民眾中，吳怡農稍有優勢；另吳、王則各自掌握綠、藍基本盤。

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由於候任台北市長蔣萬安在選前就辭去立委職務，因此其原所屬的台北市中山、北松山區將進行補選，並於1月8日投票。民進黨徵召2020年曾與蔣萬安對陣的「壯闊台灣」發起人吳怡農參戰，主要對手為國民黨提名、甫連任市議員的王鴻薇。

吳怡農參選以來遲到、政見論述、嗆人等爭議不斷，因此即使王鴻薇背負落跑爭議，又面臨確診，但吳仍持續苦戰。吳怡農辦公室今日公布最近所做的電話民調顯示，吳怡農的支持度為40.3%、國民黨候選人王鴻薇則是42.2%，吳怡農落後1.9%。

數據進一步指出，若依行政區來看，吳怡農在中山區獲得41.5%的支持度，與王鴻薇的41.1%近乎打成平手；在王鴻薇的大本陣北松山20個里，吳怡農則僅有38.1%的支持度，落後王鴻薇的44.3%。

數據也細分各年齡層支持度顯示，吳怡農在20至29歲以41.2%領先王鴻薇的38.9%，30至39歲以45.2%領先王的39.1%，40至49歲以45.8%領先王的38%；不過吳怡農在50至59歲則以34%的支持度，大幅落後王鴻薇的52.5%，60至69歲也以38.7%的支持度，落後王的45.7%；70歲以上，吳怡農則以39.1%小幅領先王鴻薇的38.8%。

數據就政黨傾向則顯示，雙方陣營支持度都是高度集中，而在政黨傾向選擇為「中間選民」的受訪者，吳怡農的支持度以23.1%落後王鴻薇的25.2%；在政黨傾向選擇「其他」的受訪者中，吳怡農又以31.7%的支持度大輸王鴻薇的41%。

另外，就候選人的欣賞度與不欣賞度，有52.9%民眾欣賞吳怡農、31%不欣賞；另有46.5%民眾欣賞王鴻薇、36%不欣賞。

針對此份民調結果，吳怡農表示，未來的10天還有很大需要努力和爭取的空間，這場選舉不是一個人的選舉，而是大家的選舉，如果大家對他的政見與主張有支持、有認同；如果大家覺得台灣的選舉文化可以更好，請大家一定要出來投票。

此份民調由吳怡農競選總部委託民進黨中央黨部民調中心於2022年12月26、27日執行，訪問中山、北松山20個里20歲以上具有投票權公民，完成數為1059，在 95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。

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