北市立委補選　綠營民調：吳怡農落後王鴻薇1.9%

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳怡農參選以來遲到、政見論述、嗆人等爭議不斷，因此即使王鴻薇背負落跑爭議，又面臨確診，但吳仍持續苦戰。吳怡農辦公室今日公布最近所做的電話民調顯示，吳怡農的支持度為40.3%、國民黨候選人王鴻薇則是42.2%，吳怡農落後1.9%。
數據進一步指出，若依行政區來看，吳怡農在中山區獲得41.5%的支持度，與王鴻薇的41.1%近乎打成平手；在王鴻薇的大本陣北松山20個里，吳怡農則僅有38.1%的支持度，落後王鴻薇的44.3%。
數據也細分各年齡層支持度顯示，吳怡農在20至29歲以41.2%領先王鴻薇的38.9%，30至39歲以45.2%領先王的39.1%，40至49歲以45.8%領先王的38%；不過吳怡農在50至59歲則以34%的支持度，大幅落後王鴻薇的52.5%，60至69歲也以38.7%的支持度，落後王的45.7%；70歲以上，吳怡農則以39.1%小幅領先王鴻薇的38.8%。
數據就政黨傾向則顯示，雙方陣營支持度都是高度集中，而在政黨傾向選擇為「中間選民」的受訪者，吳怡農的支持度以23.1%落後王鴻薇的25.2%；在政黨傾向選擇「其他」的受訪者中，吳怡農又以31.7%的支持度大輸王鴻薇的41%。
另外，就候選人的欣賞度與不欣賞度，有52.9%民眾欣賞吳怡農、31%不欣賞；另有46.5%民眾欣賞王鴻薇、36%不欣賞。
針對此份民調結果，吳怡農表示，未來的10天還有很大需要努力和爭取的空間，這場選舉不是一個人的選舉，而是大家的選舉，如果大家對他的政見與主張有支持、有認同；如果大家覺得台灣的選舉文化可以更好，請大家一定要出來投票。
此份民調由吳怡農競選總部委託民進黨中央黨部民調中心於2022年12月26、27日執行，訪問中山、北松山20個里20歲以上具有投票權公民，完成數為1059，在 95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。