T1／台啤英熊主場週　學姊來了！

T1聯盟台啤英熊將於1月1日、2日下午16點30分於主場天母體育館，迎來2023年的首個主題週「英熊出狀元」，除了球迷引頸期盼的「學生服小調啤」重出江湖以外，更找來人氣啦啦隊梔梔擔任客座主持人，並邀請到士林北投新科議員「國民學姐」黃瀞瑩擔任開球嘉賓，希望帶給同學們滿滿的力量面對即將到來的學測及期末考。
記者廖聿偉/綜合報導
延續自上季的「英熊求歐趴」，台啤英熊再次舉行學生主題週「英熊出狀元」，球團準備了象徵「包高中」的英熊造型包子以及一口粽，限量贈送給入場球迷，現場也特別備有知名的「台北市文昌宮」祈願卡，讓考生們可以在英熊主場就可以祈求好運。除了特別的考生入場禮以外，英熊主場必備的CHU-CHU氣泡水收藏瓶及紀念徽章也將持續發送，本週輪值英熊戰隊為隊史首位狀元曹薰襄以及「面具射手」李啓瑋，邀請球迷們持集點卡一起來收集。
而許多球迷最期待的啦啦隊小調啤，本週將再度穿著學生服登場帶來青春洋溢的舞蹈，賽事主持則邀請到梔梔來到英熊主場梔援，梔梔也預告將打扮成學校常見的角色。開球嘉賓的部分，
1日面對臺南台鋼獵鷹的賽事邀請到紀錄片《無邊》導演楊力州擔綱，《無邊》紀錄著由五人組成的南極長征隊，徒步15天350公里的挑戰所展開的生命旅程，並在冒險中探尋人生意義，希望透過這次開球帶給許多同學們不一樣的反思。2日面對新北中信特攻的賽事則是邀請到士林北投在地新科議員「國民學姐」黃瀞瑩擔任開球嘉賓，期望學姐把「包高中」的氣勢帶給考生以及地主球隊。