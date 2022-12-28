員警兔裝搶銀行！ 兔年宣導片好吸睛

112年兔年春節將至，中市一分局為提醒民眾前往金融機構提領現鈔時，遇到宵小闖入金融機構，如何因應突如其來的危機， 24日在中區第二信用合作社進行「金融機構防搶演練」及拍攝防搶微電影，特別針對ATM及銀行臨櫃提領現鈔時，容易疏忽包包遭搶的情節，而假搶匪應景兔年套上可愛兔兔裝行搶，更吸引民眾的目光。警方除了提醒民眾小心錢財不露白，也提醒民眾年節期間舉家外出巡簽以及不限提領金額之護鈔服務可以多加利用。
記者鄧力軍/台中報導
短片劇情走「詼諧」路線，兩位要在兔年搶銀行的兔兔搶匪為了萬無一失，還先去找「九天玄女唯一指定兄弟」卜卦算財運， 沒想到在夢境中仍然慘遭滑鐵盧，最終被算命師父勸善金盆洗手過好年，整齣短劇有趣詼諧，有別過去強調「震憾、逼真」的傳統調性。
第一分局將線上防搶影片首播發表結合犯罪預防反詐騙宣導活動，在今（28）日起至112年1月11日止，於『臺中市政府警察局第一分局官方臉書粉絲專頁』(活動網址https://www.facebook.com/taichungpolice1)辦理「金融安全警架讚，阻詐有方賊難騙」線上抽獎活動，只要對粉絲專頁按讚加回覆指定留言，即可參加抽獎，獎品豐富計有「特獎第一波麗士熊」(共2名額)、「二獎不鏽鋼餐盒」(共5名額)、「裝『袋』好運獎」兔年文青提袋(共5名額)及「『章』顯幸福獎」兔兔紀念胸章(共20名額)等四大獨家限量好禮，歡迎市民朋友一同揪好友來參加。
分局長張啟祥表示：本次影片全程按傳統以手機拍攝錄製及進行後製，影片主角均為現職員警及幹部，粉墨登場演出臺中版的九天玄女版搶銀行戲碼，用輕鬆詼諧的方式，加深觀眾印象，並提醒民眾年節將至，要特別注意財物保管安全。