文化加科技！施振榮扮推手　秀東方矽文明讓世界看見台灣

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施振榮更在2019年創辦科文双融集團，與台灣高科技業者攜手在台北101打造沉浸式展演場域AMBI SPACE ONE，包括由台達電提供43台投影設備，控制該場域的IT系統平台則是由宏碁集團旗下智聯服務所提供。就連在該場域投放的生成藝術，也是以科技方式產生，未來元宇宙發展的關鍵就在內容。
此次施振榮之所以能促成三方合作，製作出有別於傳統的弦樂曲MV，一方面施振榮是科文双融集團董事長，此次MV拍攝的沉浸式場域係由科文双融集團旗下的双融域AMBI SPACE ONE提供相關技術支援，而宏碁也是科文双融公司的主要股東之一。
其次，多年來投入支持藝文團體的他，同時也是灣聲樂團後援會會長，而《絃舞Ⅰ》弦樂曲則是由灣聲樂團音樂總監李哲藝在2008年所創作。而《絃舞Ⅰ》MV中在沉浸式場域所投影出來的背景，則是由吳哲宇以生成藝術所創作。
吳哲宇因在國中二年級（14歲時）參加宏碁基金會舉辦「宏碁數位創作獎」競賽活動，因而與施振榮相識，他一連五年（第5~9屆）參與宏碁數創獎，共拿下四次首獎，表現令人印象深刻。此次MV影像特別採用吳哲宇的藝術創作，將虛擬NFT生成式藝術轉譯為實體沉浸式作品，也讓三方合作更具意義。
施振榮表示，此次合作也是向世界展現台灣在東方矽文明（Eastern Si-vilization）的軟實力，將來自東方的音樂，進一步結合矽科技，在MV做出許多創新，讓視覺與聽覺都有全新的體驗。同時也透過Acer品牌在國際上累積的知名度及影響力，讓世界聽見並看見來自台灣的藝文創作。
灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，灣聲多年來持續在音樂上嘗試各種可能，希望讓大家看見音樂的各種可能性。《絃舞Ⅰ》創作發想源自於電子舞曲風格，透過音符展現提琴各自高超的演奏技巧，並跳脫古典弦樂的聲響框架，創作出耳目一新的效果。其MV進一步結合吳哲宇用高科技展現視覺藝術，透過双融域AMBI SPACE ONE將兩者融合，更創造全新的跨界樣態與更多的可能性。