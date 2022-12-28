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藍委圍剿兵役延長國防部「被施壓」　邱國正：美方沒指導

▲針對兵役延長一案，邱國正今率國防部部員拜會立法院國民黨團，在場藍委不斷圍剿國防部受到施壓，邱國正則澄清沒有來自美方壓力，美方也未指導國防部要怎做。（圖／記者翁子竣攝，2022.12.28）
▲針對兵役延長一案，邱國正今率國防部部員拜會立法院國民黨團，在場藍委不斷圍剿國防部受到施壓，邱國正則澄清沒有來自美方壓力，美方也未指導國防部要怎做。（圖／記者翁子竣攝，2022.12.28）

記者翁子竣／台北報導

總統蔡英文昨召開記者會，拍板民國113年1月1日起，94年1月1日以後出生役男，義務役役期從4個月延長為1年。國防部今（28）日中午到立法院黨團拜會，部長邱國正遭國民黨立委群起圍剿，宣布延長後才來溝通已經太晚，並質疑是受到美方壓力。對此，邱國正澄清，沒有來自美方壓力，也未向國防部下指導棋，他也強調再不來溝通，反而是國防部藐視國會，這並不是他們的初衷。

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邱國正今中午率國防部官員報告兵役延長案，並拜訪國民黨團。國民黨立委楊瓊瓔發言表示，她昨天看到記者會很傻眼，國防部應在記者會前就來溝通，為何是定案了才來，這時機點不太對，叫他們要怎麼應對？她直言，每天服務處電話一直響，家長很緊張要孩子趕快休學去當兵，「為什麼要造成社會恐慌？」

楊瓊瓔指出，雖義務役薪水提高至2萬6307元，但仍沒有增加誘因，現代化戰爭武器越來越複雜，國人要問的是，台灣要採取什麼戰略？完全沒有聽到，只聽到會延長一年，讓家長、孩子都傻眼，她建議應強化志願役士官兵招募，培養專業化軍事部隊。

國民黨立委廖婉如質疑，長期在國防委員會，未聽到國防部告訴他們，今天兵源到底出了什麼問題？她呼籲國防部，不要因為美國建議而延長一年役期，真正要訓練會作戰兵員，大概兩到三年都不只，沒訓練好只為延長而延長，是否把兵員當成美國防衛前哨戰？

國民黨立委呂玉玲也直言，對國防部昨日說明，「可看到資料非常空洞，邊做邊調整」。她認為，因烏俄戰爭關係，美國要求我方全民皆兵，「我們就要調整兵役嗎？必須跟國人更完整報告，不是提高義務役人力，而是要到各軍種、單位了解人力需求，就戰略目標在哪應做出說明。」

邱國正則首先澄清「沒有美方壓力」，美方並未指導國防部要怎麼做，美方是問4個月役期夠不夠？他說明，當初之所以調成4個月，是著眼於把役男訓練為合格步槍兵，以備動員時可盡快成為戰鬥兵，不能講對或錯，但社會自有公斷，也有人講4個月不夠。

針對延長為一年，邱國正說，法律有規定，要不就4個月或一年，當初他也建議若修法相當冗長，期望在能力範圍內恢復為一年，起碼訓練能量同步檢討，將訓練成效提升。他也強調，再不來溝通，是國防部藐視國會，這不是他們的初意更不樂見，純粹來溝通並聽取指導，在納入後續配套措施中執行；後面步伐很多，還有很長的路要走，絕對不是像委員所說內容空洞。

邱國正說，國軍以國家為上，不會受到外國任何支配，總統蔡英文也說沒接到美方壓力，沒辦法幫忙代言，但就他個人而言，並未受到友邦或美國說要怎設定，他強調，就算說要這樣定，他又怎麼可能會聽？他們是中華民國國軍，拿的是納稅人的錢，奉行中華民國保家衛國，這不會去違背。 

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