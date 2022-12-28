中國將解封！日本祭4措施防堵疫情　港澳航班也被牽連

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因應中國新冠感染人數激增，日本政府決定自12月30日起，要求來自中國籍及七天內曾到訪當地的旅客，在入境時進行核酸檢測。若結果呈現陽性則需隔離七天。
另外也將限制往來日本和中國的航班數量。根據《讀賣新聞》報導，來自中國、香港、澳門的航班，將只能使用東京成田、羽田以及關西和名古屋中部四個機場，原本有香港航班起降的北海道新千歲、福岡和沖繩那霸機場都不在名單上。
日本自今年10月重起邊境之後，僅要求入境旅客出示接種三劑疫苗証明，或是出發前72小時內的陰性檢測證明。
對此日本首相岸田文雄表示，中國中央與地方政府之間，以及官方與民間之間的訊息存在很大的差異，因此決定採取特別措施。
《自由亞洲電台》報導，一名居住日本超過30年的華人相林表示，2020年大批中國遊客在春節期間到日本旅遊，隨後日本爆發疫情，導致當時安倍政府被外界抨擊，「日本政府不敢犯同一個錯誤還有一個原因，因為現在岸田政府支持率只有30%左右，隨時都有可能下台、總辭。這次岸田果斷走在其他國家前面，跟2020年當時安倍晉三的失誤有很大的關係。」
另一名居住在日本的華人南方表示，中國防控疫情政策不透明，讓日本人心中沒有底。」日補歐詹家任為，中國現在有106到107種變異株在流行，就是疫情不透明嘛。」南方認為，日本專家一直強調中國疫苗的效力，是因為認為中國疫苗不可靠。
除了日本之外，韓國近日也將中國以及十多個國家和地區列入「檢疫查驗重點國家」名單，另外印度以及義大利也都要求來自中國以及部分地區的旅可要近行落地核酸檢測。