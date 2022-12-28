漫畫星《非日常觀察》上線！台漫懸疑大作 挑戰驚悚極限
韓漫《奇奇怪怪》以怪奇驚悚的劇情吸引讀者，受到大批粉絲喜愛，而beanfun!漫畫星也與台灣原創漫畫家合作，聯手推出驚悚懸疑系《非日常觀察》，集結數個奇妙的「異常」故事，搭配新銳漫畫家Gami的繪本風格。首篇「異常」，講述把友情膠水塗在對方身上，就能與其成為朋友。但膠水黏到無生命的物質，會發生什麼奇妙狀況呢？令人腦洞大開的《非日常觀察》在beanfun!漫畫星現正熱映中，每隔週三於上午11點準時更新，歡迎大家來挑戰自己的膽量極限。
記者鍾怡婷/綜合報導
《非日常觀察》以截然不同的新視角呈現，看似熟悉的場景，卻能獲得新鮮的閱讀體驗。漫畫家Gami分享，平時喜歡觀察生活周遭的人事物，還有著很容易碰到怪人怪事的體質，像是騎腳踏車時，莫名其妙被過馬路的陌生路人毆打。因經歷過諸如此類的詭異事件，深刻體會到「現實生活常常比創作更加迷幻」。Gami善加利用這些經驗，把親身遇上的「怪事」做了點改編，融入到劇情內，還有在生活中觀測到的各種社會現象，結合自身想像力延伸。
《非日常觀察》作畫筆觸及風格看似繪本，但內容偏懸疑、電波系，如此衝突的反差讓讀者感到十分驚喜。由於Gami曾赴英國攻讀插畫碩士，並在倫敦獨立出版原創漫畫，因此作品也有著獨特的藝術系氛圍，回台後持續創作之路，選擇於beanfun!漫畫星首度嘗試彩色條漫連載，Gami認為條漫垂直的框架，使視線的引導性變得更強，各方面都富有挑戰性。無論是海外進修或嘗試全新繪畫方式，Gami經過種種歷練，與beanfun!漫畫星聯手打造懸疑鉅獻《非日常觀察》。