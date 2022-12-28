民生必需品驚漲等同課通膨稅 學者徐之強：還稅於民合理
財政部預估今（2022）年總稅收實徵數將超過預算4500億元，朝野齊呼還稅於民，國泰台大產學合作計畫協同主持人、也是中央大學經濟系教授徐之強今（28）日也表示贊同，主要是今年通膨率將近3%，特別是民生必需品通膨率比3%還高，在經濟學上等於政府課徵「通膨稅」，對中低階層造成很大傷害，亦導致所得不均度更加惡化，因此，稅收超徵補貼還給人民是合理的，而且若限制對象，勾稽成本很高，不如乾脆全部普發現金。
記者顏真真／台北報導
徐之弘表示，不管是還稅於民給現金還是發振興券，他都是支持的，最主要原因是台灣今年通膨率將近3%，可是利率就算央行升息3次也只有1%多，特別是民生必需品通膨比3%高，通膨高會對台灣中低階層造成很大傷害，尤其很多退休族都是靠利息收入過活，通膨很高，實質收入是減少的，既然稅收超徵，他覺得還稅於民是合適的。
不過，他也提到，要還多少給人民，政府必須要做財政規畫、通盤考量，只是因民生必需品漲幅非常驚人，就經濟學來講，等於政府課「通膨稅」，也會讓所得不均情況惡化，因此，稅收超徵補貼還給人民是合理的，不管是用振興券還是發現金，透過政府移轉支出，對減經所得不均惡化也是好的，只是如果針對特別階級，勾稽成本可能會很高，那不如乾脆普發現金，對消費支出也會有所幫助。