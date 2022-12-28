首次主持市政會議　張善政提5大期許

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張善政指出，他從過去在行政院時就一直秉持「團隊是一群好朋友」的態度，大家都是為了一個共同的里念一起打拚，雖然他身為領導者，但絕不會用威權或壓力式的領導，而是希望用大家彼此互相幫忙、合作的領導風範，不要給屬下壓力。
張善政表示，每一個政策的決定都是有它背後的理由，不論屬下是不是同意主管的決定，一定了解主管的決定是有其考慮，威權式領導不是他喜歡的。
目前市府小內閣有8位女性局處長，未來將賦予什麼樣的重任？張善政表示，每位女性閣員都有本身工作的職掌，絕對充分尊重工作崗位的權責，不會加以干預；此外，未來也會提拔女性同仁工作機會，不只於小內閣，市府內部有非常多優秀的女性同仁，在事務官的升遷上，也會給女性同仁充分的發揮及機會。
桃園市警察局長許錫榮提出辭呈，將於下月退休，外傳將由警政委員廖美玲接手，成為首位女性警察局長，張善政表示，警察局局長的選派是警政署長的職權，市府充分尊重，只要是人才，不分男女，都樂於接受，期待警察局跟市府團隊能夠有更多的搭配跟合作空間。
至於有議員指前市長鄭文燦在人事凍結前，將機要缺都已佔滿，對此張善政表示，機要缺的確是在人事調度時的考量之一，會盡量在缺額範圍內發揮到極大化的功能。