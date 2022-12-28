年末超強購物週！義享祭加碼回饋買氣狂升

進入2022年最後一週，義享時尚廣場看準年底消費買氣，即日起至12月31日止，推出「年末超強購物週」期間限定活動，義享卡會員獨享全館滿千送百回饋，民眾可以趁這一波優惠大肆採購。活動推出適逢南台灣天氣轉冷，在上看10%回饋的加碼活動及品牌優惠帶動下，相關禦寒家用系列商品銷售狀況也明顯大幅提升。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場指出，義享卡會員獨享全館指定專櫃消費滿3,000元送300元電子商品券，提早引燃農曆年前消費買氣。不僅是冬被系列商品有高達50%的銷售成長，結合近期保溫需求及手搖飲環保杯議題，700ml以上的大容量保溫杯也成為詢問度極高的品項之一，光是象印保溫杯系列商品就熱銷逾300個，成為目前炙手可熱的搶手商品。
此外，北高雄獨家品牌MAJOR MADE也創下單日銷售逾500件外套的亮眼成績，即日起品牌也特別推出限量消費滿額贈活動，凡於櫃上單筆消費滿2,500元或6,000元，還可分別加贈品牌訂製擴香瓶或露營折疊箱。
想要趁著年前為家電汰舊換新的民眾，義享時尚廣場也集結店內包含集雅社、SAMSUNG、Panasonic在內等眾多大家電品牌，提供多元的換新選擇，搭配精品/大家電/3C指定櫃位滿10,000元送500元的商品券回饋，讓年前採買也能輕鬆省荷包。而國際精品年末買氣依舊不減，搭配換季折扣加上商場滿萬送500元活動及刷第一銀行義享天地聯名卡滿3,000元還可再加贈限量「百大名畫藝術小提袋」乙個。