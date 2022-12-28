被五月天瑪莎求進公司！他超爽：嫁出去了 曝老闆私下面
HUSH推出專輯《娛樂自己》，並於今（28）日舉辦媒體活動，相隔4年才推出新專輯，他形容「每次都像打掉重練，都一樣緊張。」此外，擔任專輯製作人的五月天瑪莎也出席活動，兩人一起分享合作過程。
記者吳雨婕/台北報導
瑪莎不僅擔任專輯製作人還是HUSH的老闆，他對HUSH的讚譽有加，開玩笑的說，當初是用求的才讓HUSH來到公司，「我承諾他把唱片不計成本做到好。」更直言在做HUSH的專輯時，提出許多合作者人選，沒想到他們一聽到是HUSH都很爽快答應合作，讓他很驚喜。瑪莎、HUSH提到，兩人討論音樂，都是以理性討論為主，HUSH表示：「瑪莎常給我音樂上的建議，跟我唱反調的時候，反而會讓我去堅定我的意志，我會盡可能的去說服他，其實他很尊重創作者。」
HUSH也分享在得知瑪莎要簽下他時，他幾乎沒有考慮就答應了，「我想說喔好啊！嫁出去了！」他提到與瑪莎合作的話，不會受限，「當然自由也會有代價，就是要主動丟東西出來。」瑪莎則是在一旁稱讚HUSH很主動，「這張專輯的構想，2年前的時候，我全部都是用問的，因為這些歌要變成什麼樣子，他自己最知道。」
HUSH已經連莊金曲獎「最佳作曲人」，他坦言拿完獎的頭一個月壓力都很大，「一直在泡泡裡，好像要做一點不一樣的東西，要寫一些厲害的，但等到慶功結束，歸於平淡的時候就還好。」談到會不會希望HUSH這次的專輯拿下屬於自己的金曲獎，瑪莎笑說：「我比較希望專輯大賣，當然（入圍、得金曲獎）的期盼還是會有啦！我希望大家能夠在專輯中能看到他的轉變，希望他寫的這些歌被善待。」