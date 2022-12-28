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綠敗選檢討曝　歸因「林智堅案」沒停損、治安事件未處理

▲鄭文燦擔任民進黨檢討小組召集人，並於今日中常會後舉行記者會，向各界針對敗選檢討做報告。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.28）
▲鄭文燦擔任民進黨檢討小組召集人，並於今日中常會後舉行記者會，向各界針對敗選檢討做報告。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.28）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨於上月26日地方選舉慘敗，黨內中常會通過成立檢討小組，由前桃園市長鄭文燦擔任召集人，日前已陸續針對各縣市黨部、競總、社會力等舉行座談，欲釐清敗選因素；鄭文燦今（28）日出席中常會進行檢討報告，會後與代理黨主席陳其邁、代理黨秘書長林鶴明、黨副秘書長林飛帆一同舉行記者會。鄭文燦表示，流失青年、中間選票讓這次選舉挫敗，包含疫情、通膨、俄烏戰爭、論文事件、治安與黑金事件、提名太晚都是原因。

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▲民進黨敗選檢討報告出爐，由代理黨主席陳其邁、敗選檢討小組召集人鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆等人一同召開記者會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.28）
▲民進黨敗選檢討報告出爐，由代理黨主席陳其邁、敗選檢討小組召集人鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆等人一同召開記者會。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.28）
談到敗選原因，鄭文燦在記者會中首先表示，疫情是重要因素。民進黨政府雖然兼顧防疫與經濟，希望度過疫情挑戰，但3年疫情當中，民眾的工作、生活有很大影響，特別是服務業、中小企業、觀光旅遊業、交通運輸業、商圈夜市都受到衝擊，也因為疫情管制導致缺工、出入境問題也對企業造成影響，民進黨需要對此投入更大力量，讓年輕選民、受損產業、弱勢家庭有感。

另外，加上俄烏戰爭影響，許多國家物價大幅提升，通貨膨脹也造成物價、房價雙漲，造成許多年輕人對未來感受失望，許多弱勢家庭在實質生活上受到影響，這也是這次敗選重要因素。

鄭文燦也談到，黑金爭議以及重大治安議題都影響此次選舉。民進黨過去有清廉、勤政、愛鄉土的招牌，對照一般民眾厭惡的黑金，這是民進黨得到人民信賴的基礎。但這次無法有效即時說明、清楚處理包含殺警案、88會館案、柬埔寨詐騙案等，造成民眾有執政不利、黑白界線模糊或特權疑慮，影響民眾對民進黨執政信賴度，對選情也造成若干影響。

鄭文燦也說，針對前新竹市長林智堅論文事件的處理也影響選舉甚大。雖然有許多候選人涉及論文學倫問題，但政治人物學歷取得過程必須接受檢驗，面對此一事件必須嚴肅看待。民進黨在「林智堅案」沒有辦法即時止血、設定停損點，加深民眾不滿，紛擾長達1個月，最後林智堅選擇退選、民進黨在桃園陣前換降，這影響年輕族群對民進黨信賴，也外溢到其他選區。

另一方面，鄭文燦提到，本次提名有初選，也有徵召，但都因疫情影響，壓縮提名時程，一直到8月中才完成提名，距離選舉已經非常接近，導致候選人在地方佈署、黨內整合都出現重大挑戰，未來在提名制度上一定要考慮到選舉所需要的時程，以及黨內整合。

鄭文燦也提到，此次文宣沒有較為有效的主論述，對於負面、錯假訊息的因應，還有社群媒體操作都有要檢討的地方。

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