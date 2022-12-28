綠敗選檢討曝　歸因「林智堅案」沒停損、治安事件未處理

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另外，加上俄烏戰爭影響，許多國家物價大幅提升，通貨膨脹也造成物價、房價雙漲，造成許多年輕人對未來感受失望，許多弱勢家庭在實質生活上受到影響，這也是這次敗選重要因素。
鄭文燦也談到，黑金爭議以及重大治安議題都影響此次選舉。民進黨過去有清廉、勤政、愛鄉土的招牌，對照一般民眾厭惡的黑金，這是民進黨得到人民信賴的基礎。但這次無法有效即時說明、清楚處理包含殺警案、88會館案、柬埔寨詐騙案等，造成民眾有執政不利、黑白界線模糊或特權疑慮，影響民眾對民進黨執政信賴度，對選情也造成若干影響。
鄭文燦也說，針對前新竹市長林智堅論文事件的處理也影響選舉甚大。雖然有許多候選人涉及論文學倫問題，但政治人物學歷取得過程必須接受檢驗，面對此一事件必須嚴肅看待。民進黨在「林智堅案」沒有辦法即時止血、設定停損點，加深民眾不滿，紛擾長達1個月，最後林智堅選擇退選、民進黨在桃園陣前換降，這影響年輕族群對民進黨信賴，也外溢到其他選區。
另一方面，鄭文燦提到，本次提名有初選，也有徵召，但都因疫情影響，壓縮提名時程，一直到8月中才完成提名，距離選舉已經非常接近，導致候選人在地方佈署、黨內整合都出現重大挑戰，未來在提名制度上一定要考慮到選舉所需要的時程，以及黨內整合。
鄭文燦也提到，此次文宣沒有較為有效的主論述，對於負面、錯假訊息的因應，還有社群媒體操作都有要檢討的地方。