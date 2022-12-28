19大專招不滿6成　專家：輕忽少子化衝擊、私校為第一線

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陳振貴提到，少子化海嘯於今年8月大學聯合分發時一度引發大震撼，錄取率低的校數大幅增加，為避免被扣減獎補助款、甚至列入預警名單，各校紛紛採取因應措施，在於9月申請寄存，但一般寄存名額相對保守，學校怕影響收入，不願大量寄存，因此在今天公布的新生註冊率，就露出端倪。
他直言，這次有19校註冊率低於60%的警戒缐，其實就是「淹水缐」，已經滅頂，其中還包括一所國立的台東專科學校，此外，還有很多學校的註冊率都低空略過，在6、7成間。
陳振貴表示，整體而言，少子化海嘯受到衝擊的學校以私立校院為第一缐，這和學生選擇學校的因素有關，包括學費考量，公立比私立便宜；再來就是地點、交通方便性；還有學校資源多寡，公立資源比私立多；校名、學校特色也有影響。111學年度公立大專校院除台東專科學校外，澎湖科大也不甚理想，應於地點偏遠與學校經營成效有關。
陳振貴說，即使大部分學校已經有寄存名額，註冊率達90%以上的私校比去年減少，而且老牌私校，像優久聯盟有幾校也未達80%，其中文化大學僅58.59%、大葉大學58.07%、長榮大學53.35%、真理大學46.27%、明道大學39.47%，這可能和地點、招生名額及校務治理好壞多種因素有關。
陳振貴提到，私立技專校院除了朝陽、明志、長庚、致理科大外，普通註冊率比普通大學低，可見一般學生仍以普通大學為優先考量；而私立醫學大學則是一枝獨秀，註冊率都在90%以上。
尤榮輝分析，大專校院111年新生註冊率低於6成「淹水線」，由去年7所暴增為19所，且私校就占了18所，最主要原因除了私校輕忽少子化衝擊力道，還有加上疫情影響招收境外生，造成許多私立大專新生註冊率大幅下滑現象。
尤榮輝認為，因應少子化衝擊，各私立大專明年應該會增加寄存名額減招因應，同時減少採計入學測驗科目以降低入學門檻，預期112年新生註冊率會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意。
尤榮輝表示，除了新生註冊率反應辦學狀況外，考生及家長也要注重學校規模，畢竟學生數直接影響學校收入，學生數少於1000人可能是「小而美」的大學，但更大的機率是「小而不美」的地雷學校。建議考生及家長透過教育部大專資訊公開平台查閱各大專的校務及財務資訊，注意學校的註冊率、學生數、生師比，更要特別注意財務資訊中的收支盈虧及財務警示燈號。
另外，他呼籲教育部儘速公告各校110年財務資訊，至少在明年考生填選志願前完成資訊揭露，以利考生及家長選校前，進行綜合性評估及判斷。