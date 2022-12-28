綠敗選檢討報告出爐！鄭文燦：應檢討為何執政自信成傲慢
民進黨於上月26日地方選舉慘敗，黨內中常會通過成立檢討小組，由前桃園市長鄭文燦擔任召集人，日前已陸續針對各縣市黨部、競總、社會力等舉行座談，欲釐清敗選因素；鄭文燦今（28）日出席中常會提出檢討報告，會後與代理黨主席陳其邁、代理黨秘書長林鶴明、黨副秘書長林飛帆一同舉行記者會。鄭文燦說明表示，中央執政滿意度維持很高，但地方選舉不如預期，民進黨必須客觀檢討為什麼客觀數字跟人民感受有落差，也要檢討，為何執政的自信，在人民眼中產生了執政傲慢。
記者黃宣尹／台北報導
談到敗選檢討，鄭文燦說，相較2020年總統大選，此次選舉中，中間選民以及年輕選民選票大幅流失，有選擇放棄投票，或是改投其他政黨的民眾，這代表沉默，或者失望的民意。民進黨要從做得不好的地方加以改進，從基層的反應找出問題關鍵。
鄭文燦也說，民進黨要檢討，為何執政的自信，在人民眼中產生了執政傲慢，流失選票代表有部分選民制衡民進黨，而不是協助民進黨。
鄭文燦表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及民進黨政黨滿意度都維持相當高，但九合一選舉選票大幅流失，成為敗選關鍵，民進黨也必須客觀檢討為什麼執政成績、客觀數字跟人民感受有落差。
鄭文燦表示，未來民進黨要做出改變、回應民意，要提高政黨的信賴度，讓所有人民對執政成績有所感受。
鄭文燦強調，一個政黨的生命在於人民支持，民意可以載舟、也可以覆舟，民進黨是一個從台灣土地成長的政黨，也是有反省力、能夠改正的政黨，過去執政經驗有成功也有失敗，有起也有落，但唯一不能改變的是謙卑誠實的心，遇到挫折要檢討自己，聽到不同意見要虛心傾聽。
鄭文燦說，民進黨討論過程中，有話直說、大開大放，唯有勇於改正，才能夠在未來選舉重新迎取多數民眾信賴。特別是檢討報告之後，要面對2024總統立委選舉，民進黨希望回應民意、做出改變、記取教訓、調整步伐，讓執政表現更貼近民意、政策主張更有力、選戰安排更符合實際需要。