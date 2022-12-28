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前兔無亮！國泰金下修明年GDP　央行上半年有望停止升息

▲國泰金控今（28）日舉行2022年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，下修今、明兩年台灣經濟成長率預估值，並預估明年消費者物價指數年增率有望降至2%以下，上半年央行有機會停止升息。（圖／國泰金提供）
▲國泰金控今（28）日舉行2022年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，下修今、明兩年台灣經濟成長率預估值，並預估明年消費者物價指數年增率有望降至2%以下，上半年央行有機會停止升息。（圖／國泰金提供）

記者顏真真／台北報導

國泰金控今（28）日舉行今（2022）年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會，下修台灣今年及明年經濟成長率，其中明年經濟成長率預估值從2.7%下修至2.3%，主要不看好3大經濟體明年經濟表現，導致外需特別是電子業有去化庫存壓力，國內2大經濟成長引擎出口及投資表現都不會太好，只能指望疫後消費的復甦，因此，兔年展望在上半年「前兔無亮」，只能寄望下半年「鴻兔大展」，隨電子廠去庫存壓力解除解後，帶動台灣經濟成長。

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此外，國泰台大產學合作團隊亦研判在美國聯準會（Fed）放慢升息步伐，台灣通膨應可於明年第1季底降至2%，景氣下行風險增加，上半年台灣央行或有機會停止升息。

國泰台大產學合作計畫協同主持人、也是中央大學經濟系教授徐之強指出，歷經海外極具波動的1年，團隊微幅下調今年台灣經濟成長率預測值，從3.2%降至3%，而明年受累於外需疲軟與廠商去化庫存壓抑出口和投資表現，團隊預測2023年台灣經濟成長率將從2.7%降至2.3%，研判全年成長率有80%的機率落在1.5%至3%之間，但明年上半年第1季的季增率有衰退的可能。

徐之強進一步分析，下修明年經濟成長率，主要是不看好3大經濟體明年經濟成長表現，外需特別電子業廠商有去庫存的壓力，出口表現會受 壓縮，廠商對未來經濟展望及減少資本支出，也影響台灣投資表現，台灣經濟成長2大引擎出口及投資明年表現都不會太好，只能指望疫後消費的復甦，預期明年消費表現會比今年來得好。

也因此，國泰台大產學合作團隊對明年兔年台灣經濟成長率預期，上半年是「前兔無亮」，只能寄望下半年「鴻兔大展」，隨電子廠去庫存壓力解除後，能帶動台灣經濟成長。

在金融情勢部分，徐之強分析，隨著美國通膨出現觸頂跡象，Fed升息速度放慢，加上中國動態清零將提早退場，激勵風險偏好轉強，非美貨幣止貶回升，近期美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數小幅改善，但仍處相對緊縮水準。

台灣央行在今年12月升息半碼，但未調升存準率，主要考量貨幣市場資金偏緊，擔憂過度影響經濟活動。展望未來，國泰台大產學合作團隊研判，Fed放慢升息步伐，台灣通膨應可於明年第1季底降至2%，景氣下行風險增加，上半年台灣央行或有機會停止升息。不過，考量台灣政策利率較低，且先前升息步伐溫和，除非金融面衝擊過大，否則應無降息必要。

至於今年10月至11月，得益於新台幣貶值、長短利差擴大與台股反彈影響，台灣金融情勢指數（FCI）回升至「寬鬆」區間。國泰台大產學合作團隊評估，今年12月及明年1月至3月，景氣溫和衰退的風險可能不利金融市場表現，預期金融情勢指數將溫和偏緊，只是仍處「趨向寬鬆」，不致落入緊縮狀態。

不過，徐之強也提醒，影響2023年台灣經濟成長與金融情勢仍有5大不確定因素，包括中國大幅鬆綁防疫措施，引發COVID-19變種病毒風險；美歐通膨高燒不退，迫使央行持續收緊貨幣政策；主要央行過度緊縮，導致美歐景氣衰退幅度大於預期；全球需求疲軟加劇庫存壓力，投資需求遞延；國際地緣政治風險、俄烏戰事與美中爭端的不確定性。

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