歐陽靖離婚拿多少錢？答案讓網友愣了：始終酷到爆

作家兼演員歐陽靖2年前與日籍攝影師RK（小菅亮輔）登記結婚，但疫情導致兩人分隔兩地，感情變質，男方相隔近3年飛來台灣辦理離婚手續，登記前在戶政事務所向歐陽靖道歉，詢問是否還有轉圜的餘地，歐陽靖斬釘截鐵回絕。歐陽靖今（28日）在臉書透露，離婚後沒拿前夫一毛錢，「我不想要因為法律合約或協議而讓該斷的關係藕斷絲連。」
娛樂中心／綜合報導
歐陽靖表示，很多人只關心她離婚後的財產分配，「答案就是，我是淨身出戶」，她說前夫願意支付贍養費用，但自己不想要受制於合約協議而和對方仍有牽扯，所以不要半毛錢，很多人罵她笨，歐陽靖笑回：「笨就笨吧...個人造業個人擔！一直以來，我喜歡站在懸崖邊，看著身後的落石在崩塌的感覺，那能提醒我自己只能往前衝。」
從小父親欠債、住水沒電的鐵皮屋、房子被查封，歐陽靖說，母親譚艾珍總是告訴她「能用錢解決的事都是小事」、「有一碗飯吃就要分半碗給沒飯吃的人」這兩句至理名言，造就她錢不是萬能、永遠把資源禮讓給比自己更需要的人等價值觀，「我每月固定小額捐款給公益團體，照顧經濟弱勢的單親媽媽跟育幼院的寶寶。因為我吃得飽，所以要把資源分享出去。」
網友留言：「始終酷到爆」、「寧可當一位被人稱笨，卻不愚昧的人。寧可做一個智慧人，不做一個聰明卻奸詐的人」、「成熟又有責任感的偉大母親」、「阿靖是為很棒的女兒及偉大的媽媽，堅持自己的想法努力往前，我們一起加油」、「身教重於言教，譚媽媽很棒，妳有遺傳到媽媽的好基因，無畏無懼」、「自在的人生很重要，不需要遷就，更不要將就」！