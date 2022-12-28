子瑜免費幫台南品牌帶貨！默默買沒人看到 暖舉惹哭店員
南韓女團TWICE台灣籍成員周子瑜只要休假就會回家，日前她回台南默默去林百貨購買文創手工包包「Feity」，子瑜媽媽也跟品牌透露，子瑜一直想幫台南在地品牌做曝光，所以回台都會買不少獨立創作單品，背上讓媒體、粉絲拍攝，以自身的影響力帶來買氣，把台灣的在地品牌發揚光大。
記者陳雅蘭/綜合報導
「Feity創意皮製所」透露，3個月前看到子瑜背著他們的包包現身機場，此後店裡就湧入不少子瑜的粉絲，連台南市政府小編都去採訪，品牌老闆為此想跟子瑜致謝，於是造訪她媽媽開的咖啡廳，正當要請店員轉交卡片時，子瑜媽媽正好在店內。
子瑜媽媽表示，子瑜回台都會親自赴Feity專櫃買包，目前買了10個左右，最近一次回台就帶了3個去韓國，子瑜媽還透露女兒的善心，「子瑜其實知道背著我們（Feity）包包在機場一定會被粉絲拍到，她內心希望幫台南在地品牌多曝光」，還說子瑜常常逛手工市集，看到獨立創作的小品，就會多買並戴在身上，「想用自身影響力為這些品牌帶來一些效應」。
「Feity」小編得知子瑜都是親自購買他們家的包包後，表示從沒認出對方過，經查詢消費紀錄才想起來當天應是顧客多，子瑜戴口罩被人群包圍而沒注意到，自責表示：「就這樣命運的安排錯失了與子瑜相遇的那一天。但是沒關係，現在我們都是子瑜的鐵粉，我們要一輩子成為子瑜背後默默支持的人。」