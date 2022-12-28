６招控血壓防中風、心臟病！７２２測量，電子式血壓機更精準！

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃晨祐醫師表示，高血壓長期未妥善控制，容易增加腦中風、心肌梗塞、視網膜病變、慢性腎臟病等嚴重併發症。而據統計，台灣的高血壓患者僅約三到四成達到適當的血壓控制目標，因此腦中風、心肌梗塞等重大心血管事件仍舊蟬聯國人十大死因前三名。據研究，高血壓無法妥善控制達標最重要的原因之一，就是民眾對於藥物的恐懼，導致難以遵照醫囑用藥，包括擔心藥物副作用、得吃藥一輩子等。
簡單６招控制高血壓！醫：絕大多數都能有良好改善。
黃晨祐醫師提醒，血壓良好的控制是預防重大心血管疾病的根本，遵照醫囑定時服用藥物是重要關鍵。除此之外也可透過日常生活習慣調整加以改善，例如低鈉飲食、避免重口味、重鹹，以及限制酒精攝取、適度減重、戒菸、規律的進行有氧運動等，絕大多數的高血壓病友都能有很好的改善效果。而若是高血壓合併器官功能受損、藥物服從性不佳、不想吃太多藥、藥物耐受性不佳、藥物難治型高血壓等族群，可考慮「腎動脈交感神經阻斷術」，其為阻斷高血壓部份機轉的手術，傷口小、併發症少、復發率低、自費，患者可與醫師詳加討論。
居家測量血壓參考「722原則」血壓機電子式取代水銀更準確。
黃晨祐醫師也表示，台灣高血壓學會及心臟學會在2022年5月發布最新的台灣高血壓治療指引，有兩項重要變革，包括下修高血壓診斷標準為130/80 mmHg，並採用居家血壓(Home BP)取代門診測量血壓(Routine Office BP)，另外捨棄傳統水銀式血壓機，建議採電子式自動血壓機作為量測較準確。
居家血壓測量建議參考「722原則」，連續測量7天血壓、每天測量血壓2次早晚各一次、每次間隔一分鐘測量2遍取平均值。高血壓病友不論年齡，應控制低於130/80mmHg。腦中風、冠心症、周邊動脈阻塞、糖尿病、腎臟病等患者，建議控制低於120/80mmHg。
遵照醫囑用藥、日常監控血壓、養成良好習慣，更有助防範高血壓及其帶來腦中風、心肌梗塞等疾病的風險，對健康更有幫助！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。