華友聯、台灣三井強強聯手 LaLaport旁打造超高住宅大樓
深耕高雄建築並走過10個年頭的臺灣上市建設品牌華友聯與台灣三井今(28)日召開「雙強聯手 高雄首發」簽約記者會，宣佈雙方簽訂合資契約，將於「LaLaport」旁基地，合作高雄住宅開發事業，目前預定規劃樓高30樓以上、約270戶的住宅開發。
記者陳美嘉／高雄報導
華友聯董事長陸炤廷與三井不動產集團董事長久一康洋在高雄萬豪酒店簽訂合資契約，宣告共同踏入高雄住宅開發事業。陸炤廷指出，此案基地位處交通便捷的鳳山國泰重劃區，鄰近國道一號約5分鐘車程，同時緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，捷運黃線預計也將通過此地。周邊有衛武營國家藝術文化中心、占地約47公頃公園綠地，再加上2026年LaLaport啟用，未來發展可期。
久一康洋指出，這是三井第一個在高雄市的住宅案件，這塊住宅預定地的隔壁，正在進行「LaLaport」的興建，商場預計2026年開幕。把商場附近的土地，依照需求、打造成住宅等的社區，整體營造開發，是公司最擅長的事業之一，在日本有很多成功案例。在台灣，也持續在探索能長期發展的事業機會。很榮幸這次能有機會和華友聯合作，會盡全力活用在日本有50年以上經驗的住宅開發know-how，和華友聯開發一起，打造出最適合這個區域的住宅，期許能讓高雄市及鳳山更加熱鬧繁榮。
華友聯營業副總經理黃雅敏指出，華友聯將與三井合資30億成立「華慶開發」，華友聯持股51％、三井持股49％。此案基地面積約1079坪，預計興建樓高30樓以上、約270戶的住宅，雙方將以在地經驗，結合日本不動產與住宅開發所累積的經驗與專業知識精華，聯手擘劃新住宅，打造一棟能成為地方新標地的精緻住宅。