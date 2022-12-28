啦啦隊女神遇驚魂！半夜馬桶阻塞浮不明垃圾 被房東已讀
Formosa Sexy成為P.LEAGUE+職業籃球聯盟首支發行單曲的啦啦隊，單曲《SEXY BEAST》已經數位上架。今年的聖誕節剛好落在週末，又正好是主場賽事，女孩們難得可以在球場與球迷一起共度聖誕。其中隊長梓梓分享近況，提到目前的租屋處半夜竟突然馬桶阻塞，之中還夾雜著不明垃圾，告訴房東還被已讀。
記者吳雨婕/綜合報導
Formosa Sexy目前已接了10場尾牙及春酒，跨年夜將在台中與大家一起度過，她們提前許下今年的新年願望，隊長梓梓率先表示：「希望明年可以順利找到好房子，順利搬家。」原來她目前的租屋處，半夜發現馬桶阻塞，還整個滿出馬桶並夾雜著不知何來的口罩、煙蒂等垃圾，房東又已讀不回。半夜花了2萬元急找24小時水電工做疏通，請同隊隊員協助清潔，才得以暫時解決這個窘境。梓梓疲累地說到：「我租在這裡不到二年，已經是第三次發生這種事。所以現在最大的心願就是趕緊找到新家。」也因此動了之後置產的念頭，希望在未來能趕快有屬於自己的房子。
身為隊中最高個的Lulumi，新年願望不免俗希望大家身體健康外，更幽默地表示：「可以當一個漂亮又有錢的廢物。」少鹽提到自己的新年願望非常簡單也很簡短，就是「健康、漂亮」；團裡年紀最小的芊芊最後說：「希望大家都能身體健康、每天開心。新的一年，期許能補強自己的不足並培養新的技能，讓自己的實力更加提升，被更多人看見。」