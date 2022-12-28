科博館元旦館慶免費參觀 後場蒐藏庫首度大開箱

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國立自然科學博物館館長焦傳金表示，科博館是全臺首座科學博物館，1986年正式開館，作為國內重要自然史博物館，館內蒐藏超過150萬件標本，光是標本暫存室、標本處理室、蒐藏庫就佔約5千坪空間，現有19個庫房。
科博館典藏科科長、昆蟲蒐藏經理蔡經甫說，「典藏」是博物館工作重點之一，也是支持學術研究的重要資源。國際級博物館標本蒐藏以「百年以上」為目標，因此嚴格控管人員進出，入庫也有人數限制，空間須維持恆溫、恆濕。
這次配合館慶首推「蒐藏庫大開箱」，僅開放40名收費名額，每人報名費500元還有限量小禮，亂數抽籤錄取的幸運兒，可藉此難得機會踏進生物學組昆蟲及植物標本工作室、蒐藏庫，一睹標本製作與保存方式及多種藏品風采。
每年1月1日、7月1日是科博館太空劇場、立體劇場固定換片時刻，過去影片都是選片委員共同決定。焦傳金館長表示，2022年首次開放大眾選片，邀請粉絲與觀眾搶先試看部分片段、投出想看的內容，投票期間，線上加實體管道累計收到超過1萬票。
太空劇場選出新片《遠古溶洞Ancient Caves 》，帶觀眾上山下海，探索世界上偏遠、美麗洞穴的神秘傳說，展開置身科幻電影般的旅程。立體劇場新片《恐龍迷戴娜Dino Dana》是一部動感的恐龍冒險，觀眾們可以跟著充滿想像力、熱愛恐龍的主角黛娜，與她的神奇恐龍書，和新鄰居哈迪兒、馬泰爾兄弟開啟一場驚奇有趣的恐龍探險。播放場次請查看官網：https://www.nmns.edu.tw/ch/exhibitions/theaters/time/