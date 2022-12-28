徐韜BL劇羞演手指親密戲 陳璽安被喊卡：舌頭伸太多
陳璽安、徐韜在LINE TV原創BL劇《HIStory5-遇見未來的你》飾演上司、下屬的辦公室職場戀，今（28）日出席首映記者會，受訪談到全劇親密戲多達8場，最害羞的一幕「吸吮手指」戲，陳璽安光是看到劇本就害羞到不行，和徐韜排練了好幾種吸法，試到導演陳怡妤出面制止：「舌頭伸出來的部位太多。」
記者羅凌筠/台北報導
陳璽安表示自己個性害羞，要演大膽示愛的角色是一大挑戰，徐韜試圖打開他的心防：「開始是聊天，後來像是陪伴，讓他信任跟安心。」陳璽安則說：「我知道徐韜很認真，發現到這一點後，放心把我的想法跟他討論。」
讓陳璽安害羞的是有一幕要吸吮徐韜手指，他笑說：「我沒有做過這件事情，光是看劇本就害羞到爆，把手指拿起來之後，還有一些細節，像表情要延續挑逗，所以試了幾種不同的吸法，像是舌頭先伸出來還是藏裡面，有試過再over一點，被說舌頭伸出來的部位太多。」
除此之外，徐韜還在陳璽安出浴戲看光他的身材，他說：「我覺得陳璽安身材比較好，因為他肩膀寬、腰很細，很容易練出倒三角。」徐韜自認不是肌肉發達型的男生，但是被陳璽安讚線條勻稱，徐韜坦言要拍裸露戲時，會加強仰臥起坐，至於裸到什麼程度，兩人笑說：「能露出來的地方都露了，福利滿滿。」