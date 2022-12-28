男星《禁婚》進度卻超前！床邊吻女神2次 被他阻止同床
韓國古裝喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》男女主角金永大與朴柱炫進度「光速超前」，第三集就上演吻戲，金永大飾演的君王「李憲」走不出7年喪妻之痛，睡夢中將戀愛騙徒「素娘」朴柱炫當作已逝世子妃親了下去。即便第一吻是意外，他們接著外出狩獵，女方因發燒體力不支昏倒臥床，金永大不顧君王與宮女身分貼身照顧，更忍不住捧著朴柱炫睡臉凝視，這時女方睜眼問：「殿下又要吻我嗎？在睡夢中就能接吻嗎？」下秒金永大重心不穩，再度嘴對嘴與她接吻，兩次「床邊吻」讓雙方內心濺起波瀾，才剛開播就充滿粉紅泡泡。
記者陳雅蘭/綜合報導
朴柱炫更享「齊人之福」，被金永大親完竟換金宇錫吻。金宇錫飾演君王好友，也是貼身護衛「李信元」，正巧在7年前一度與朴柱炫有過婚約，在重逢後漸漸被女方吸引。有一次金永大與朴柱炫同時落水，他慌忙跳入水中，但拯救的並非一國之君，而是游向朴柱炫拉她上岸，而女方不知道金宇錫為了救她，對她口對口施行心肺復甦術。金宇錫更為了阻止朴柱炫和君王「同床」，不惜忤逆君主和金永大撕破臉，藏不住內心愛意強抱朴柱炫，更大膽示愛：「我都做到這種地步，妳難道不知道嗎？妳曾把我當男人看待嗎？」直球告白朴柱炫。
偶像女團IZ*ONE出身的金珉周飾演的世子嬪，在第一集登場就領便當，沒想到後面還有戲份。宮中弄臣為了擾亂金永大心智，故意讓人假扮成世子嬪的模樣在各處出現，而最新劇情中揭曉，原來弄臣們在妓女院中找到一位與世子嬪長得一模一樣的女子，讓她混進宮中裝神弄鬼，金珉周等於一人分飾兩角，從氣質賢淑的世子嬪，化身涉世未深的小妓女，然而她逃不過悲慘命運，讓粉絲邊驚喜邊感嘆：「沒想到珉周還有戲份，感動！」、「很美，但是也好慘啊」。《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》在Hami Video獨播，韓國本週因逢新年假期停播一次；同名漫畫以及全新外傳可至LINE WEBTOON收看。