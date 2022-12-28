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口水戰！花敬群與李貴敏互嗆：民主之恥、羞辱官員沒加分

▲花敬群今赴立法院內政委員會備詢，與立法委員李貴敏互噴口水，互相叫罵「民主之恥」、「講空話」。（圖／翻攝國會頻道）
▲花敬群今赴立法院內政委員會備詢，與立法委員李貴敏互噴口水，互相叫罵「民主之恥」、「講空話」。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

國外論壇日前外傳兜售台灣超過2300萬筆國人資料，內政部隨後則澄清，個資並非從戶役政系統外洩。對此，國民黨立委李貴敏今（28）日於立法院質詢時，不斷追問內政部代理部長花敬群，如何確保國人個資安全？未料，見花敬群不斷回答，皆按照資安最高規格；李貴敏爆氣怒嗆，「你什麼東西啊你」、「民主之恥」，而花也不甘示弱反嗆李問題根本不具體，沒有人有辦法回答，羞辱官員對自己也不會加分。兩人一來一往互罵，火藥味十足。

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立法院內政委員會今邀內政部相關官員報告，並備質詢。針對戶役政系統傳遭外洩，李貴敏質詢詢問，內政部是否已進行體檢？花敬群答詢說，確認過資料並非直接從戶役政系統外漏，但部分資料與戶政資料欄位雷同，只是組合了不同資料庫。李貴敏追問，數發部要求各部會盤點關鍵資料上雲端，內政部是否收到要求？花敬群回應，有，資料一定會在內網。

李貴敏則不滿質疑，沒有在問內網不要心虛，心虛就表示發現問題不願意改。經一旁內政部資訊中心主任提醒，花敬群回答，國土空間與地理資訊系統上雲端，個人資料則不會。李貴敏進一步詢問，如何確保雲端上資料沒有資安疑慮？花敬群略顯不耐說，「這樣問我真的不知道你要問什麼啦。」

李貴敏痛批，她是要問如何確保國人個資安全，講半天分層負責，哪一個公司不這樣做？花敬群說，「完全按照資安最高規格」。不料，聞此李貴敏則怒嗆，這都是空話；花敬群則又反批，這不是空話，背後都是實際作為，「你問的可能才是空話，我完全不知道怎麼回答，問題沒有標準。」

兩人越吵越激烈，李貴敏直言她到立法院質詢，不是來卑躬屈膝。花敬群再嗆，沒有要你卑躬屈膝，但不能亂問問題。他強調，絕對是用國家最高資安規格，沒辦法在這裡完全清楚說明，沒人有能力回答抽象且不著邊際的問題。

李貴敏強調，她的問題很具體。花敬群又重申批，妳的問題根本不具體，隨後便走到質詢台旁。一見此景，李貴敏火大怒罵，「你有資格下去嗎？上來！」、「你是什麼東西啊你？現在囂張成這種程度，今天質詢還沒結束。」

看似怒火已被點染，花敬群反擊，千萬別這樣羞辱他們，不可以這樣亂問問題。李貴敏追問，自己哪一句話是空話？花敬群則語帶酸意說，「報告委員我不知道，對不起」。他也重申，國家資料庫真的是最高規格處理，這樣的形容他無法接受，呼籲人應該都要謙虛、互相尊重，不要沒照著回答就說沒做，不是這樣子的。

花敬群甚至向李貴敏開炮，羞辱官員對她沒有加分，他們才是真的要幫老百姓做事，且做了很多很多的事情。話說到此，李貴敏再問，個資問題解決了沒？花敬群又不耐說「又來了又來了」，隨後便不斷重複「謝謝委員指教」、「感恩謝謝您」。最後，李貴敏再嗆，囂張成這樣，「民主之恥」。質詢也在兩人砲火聲中落幕。

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