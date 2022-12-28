解封在即！中國鼓勵春運「錯峰休假」 港府全面鬆綁防疫
中國疫情嚴峻，但各地防疫政策卻全面鬆綁。除了宣布自明年起邊境解封，今（28）國務院要求春運期間不再落地檢、檢測體溫，鼓勵地方政府推動「彈性休假、錯峰休假」政策，港府更全面鬆綁防疫規定，取消疫苗通行證、入境強制核酸檢測、社交距離限制等規範。
國際中心楊智傑／綜合報導
香港行政長官李家超28日召開記者會，宣布自明（29）起大規模取消香港防疫措施，包含疫苗通行證、密切接觸者隔離令、入境檢測安排和限聚令等，未來不再針對確診病例的密切接觸者，民眾也不再需要維持社交距離，進入餐廳、百貨公司等公共場合也不需要配合出示疫苗接種證明或配合檢疫。
不過李家超也提到，口罩令仍然維持，在公眾場合或搭乘交通運輸工具時，除了飲食、用藥、運動可豁免，否則違反規定仍可被罰款港幣5000元；另外確診者也仍得維持居家隔離，最快第四、第五天連續兩日快篩陰性，才可在申報過後離開隔離地點，國小及幼兒園學生在每日回校時亦仍得進行快篩檢測。
至於農曆春節即將到來，中國國務院也推出《2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案》，要求地方政府實行彈性休假、錯峰休假政策，降低民眾春節期間集中返鄉或旅行帶來的交通壓力。
同時也要求落實不隨意暫停或限制客運服務、不再對乘客檢查快篩結果與健康碼，乘客也不必進行落地檢與量測體溫，呼籲各地政府「結合本地疫情高峰期研判情況，依法採取適當的臨時性限制人員流動措施」。