耶誕城讓單店業績暴增5成　百貨業者全年業績年增30%

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業者指出，2023年度全台營業目標希望業績能成長15%，其中中和店盼能年增17%。主要動能除了看好解封的報復性消費外，也會針對現有的100萬名會員做深化，像是加強數位，行銷活動部分多送點數，如此一來會員的點數換購將更多元，也會更實用。同時，加強顧客會員的消費模式分析，希望能達到更精準的促銷，另外不定期的櫃位改裝或是引進快閃店也是重點。
業者看好這波消費買氣將持續到過年期間，因此趁勝追擊推出春節檔期。其中，新春必買的福袋，今年全台八店共計推出近2000個，以跨品牌多元主題、多重抽獎好康、福袋大獎加碼為主軸，讓消費者可以選擇喜愛的主題福袋，還能避免踩雷，主要價格分為688元、999元，福袋總價值超過500萬元，獎項總價值對比去年增加近一倍。
消費者有機會獲得價值超過19萬元的按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等，且購買福袋即可抽亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各1名得獎者，共計價值30萬元，購買688元福袋中即會附贈抽獎券乙張、購買999元福袋會附贈抽獎券兩張。同時今年福袋採Online線上預購、分店館內限量販售雙方式，1月13日起有近三成福袋量可於線上限量預訂。