葉璦菱兒曝雙喜！「決定誠實面對自己」 自揭跨年糗事
葉璦菱兒子ØZI歲末年終搶先報喜，預告明年將於北流舉辦個人第二場全新巡迴演唱會「ADICA」，搭配同步上架新歌《Come Alive》為明年新專輯做暖身，可謂雙喜臨門。
記者吳雨婕/綜合報導
已經4年沒辦演唱會的ØZI把相關訊息PO出後，立即引來歌迷密切關注，並無預警放上前導預告影片，他也提到新單曲《Come Alive》將是新專輯《ADICA》及同名演唱會的開門曲，歌詞中傳達出他近年來沉澱自我的心境及收獲，「這首歌是我在決定誠實面對以及認識自己的時候所寫的，請大家細細聆聽。」被問到這次想藉著作品傳達什麼理念給歌迷？他表示：「我希望這次ADICA的PROJECT能夠透過音樂、影像、Live表演來呈現我出道這幾年來所思所想，把概念導入整張專輯及演唱會，希望用一個前所未有的方式呈現這次理念。」
面對即將到來的跨年，ØZI透露自己今年將一如繼往在工作中度過，更表示：「今年的耶誕夜比較特別，在拍攝我新歌的MV，這次MV做了滿多突破，不管是身心靈的方面都是，敬請期待！」至於過往跨年表演有無什麼難忘的回憶？ØZI大笑說：「印象比較深刻的大概是某一年我在跨年夜的表演舞台上竟然祝大家merry x’mas！超級尷尬的，而且那場電視還有轉播，真的糗到至今難忘！」