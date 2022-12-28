國小6年級近視率高達7成！　爸媽們小心被「4觀念」誤導

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孩子的遠視儲備量 抵抗近視最佳利器根據臨床眼科醫師指出，剛出生嬰兒因為眼球較小、眼軸較短，此時雙眼處於遠視狀態，具備生理性遠視，可視為與生俱來抵抗近視的寶物，0到3歲嬰幼兒應有150至200度遠視度數、4至6歲幼兒應有100至200度遠視度數、國小低年級（7至8歲） 應有100度遠視度數，直到國小中、高年級（9至12歲）至少應有50度以上遠視度數。
破解近視4大迷思 遠離惡視力為破解父母及主要照顧者對兒童近視防治迷思及疑問，國民健康署彙整4大迷思:
迷思1：視力1.0就代表沒有近視?
視力1.0並不代表沒有近視，要精確的檢查眼睛度數，就必須要做散瞳驗光，小朋友的眼睛比較容易緊張緊繃，如果沒有散瞳驗光，呈現的是一種假性近視，到眼科院所散瞳後，讓眼睛放鬆，驗出來的度數才是真正原始度數。
迷思2：不看3C就不會近視?
連續超過2小時長時間且近距離的使用眼睛，近視的風險就會增加30%，近距離看書、長時間畫畫、玩積木等行為都可能會近視，還有小朋友放學後在安親班、補習班長時間寫作業，沒有足夠的休息時間及戶外活動等，都是造成近視的主要原因。
迷思3：近視沒關係，戴眼鏡就好了?
兒童近視配戴一般眼鏡，只是矯正近視的輔具，沒有穩定治療近視度數的效果，如果沒有好好護眼，每年近視度數可能會增加75至100度，甚至到中、高年級就會進入高度近視的階段。因此，戴了眼鏡後，仍應好好保護眼睛，以避免高度近視的發生。
迷思4：近視沒關係，長大去做雷射手術就好了?
雷射手術只是將眼球表面角膜削平，無法治癒近視造成眼軸拉長問題，仍然有出現其他合併症的風險。
防治近視 遵守護眼123原則年齡愈小就開始近視，度數加深得愈快，國民健康署吳昭軍署長建議，以下3要點：
1.每年定期檢查視力1-2次，掌握視力變化。
2.避免讓未滿2歲的孩童看螢幕；2歲以上的孩童，每日看螢幕時間不要超過1小時。
3.建議每日在戶外活動2-3小時，用眼30分鐘、休息10分鐘，早睡早起，達到充分的休息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56261
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