身為未來役男家長　綠委喊話政府做到這2點

總統蔡英文昨日宣布兵役從4個月延長至1年，另月薪更從原先6千510元提升至2萬320元，對此身為未來役男家長的綠委鄭運鵬今（28）日表示，認為政府接下來應該要做2件事，首先一定要向家長舉行說明會，讓家長了解兵役新制訓練內容、待遇甚至好處，扭轉過去對當兵的成見；其次為政論節目與社團場合，應該要安排現役軍方主管上場說明，對於社會信任工作要做的更好。
記者陳威叡／台北報導
針對兵役延長議題，鄭運鵬指出，要求相關部會做好說明工作，首先一定要向家長舉行說明會，認為現在還在校的新制役男，不管是高中或大專生，本身因為沒有服過兵役，即使很多人正面看待恢復1年兵役，很多役男直覺上會擔心甚至反彈，但也是很正常，畢竟一來時間變長，二來大部分聽到家長談到當年當兵，講起來即使有趣，也會認為太浪費時間。
所以認為政府有義務讓家長知道新制兵役的訓練內容、待遇、甚至好處，扭轉自己這一代對於過去當兵的成見，家長們有正確的概念，孩子們才有正確的想像，強調「這是最重要的事情！」
鄭運鵬說，第二點是從今天開始，政論節目和各種社團場合，要安排現役軍方主管、相關機關主管主動上場說明，尤其是政論節目，不能只靠民進黨的民意代表來說明，提及過去新式教召的宣傳工作就做得很好，所以自己要求新制1年兵役的社會信任工作要做得更好。
鄭運鵬也提到，若新制1年兵役如果做得好，也會帶來長遠的附加價值，至少要扭轉自己這一代對服兵役的負面印象，更要讓新一代的役男退伍後講到當兵，是一段光榮而有價值的人生履歷，另外透過合理的訓練和待遇，增加募兵志願役的意願，當1年兵有成就感，再簽下去成為志願役就不難。
最後則是提高國軍的社會地位，鄭運鵬表示，有正面的服役經驗，出社會後就會正面肯定國軍的價值，現在很多人對國防將官的反感，成見就是來自當年當兵的親身經歷。