大鬧日本機場！上海女攜2.6kg違禁品闖關　遭攔怒罵強盜

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《全日本放送》近來就發佈了機場檢疫管制站處理入境旅客違禁品的影片，可以看到有不少人因為帶了生辣椒、生薑以及肉類等食品，而遭到攔下，其中有一名來自中國上海的女性旅客，因為入境時被發現攜帶遭到禁止的肉類加工食品，被檢疫人為阻攔，結果竟然大鬧機場。
從公佈的影片中可以看到，該上海旅客攜帶了多件大型行李，被機場人員安排到檢疫管制站檢查，但是當機場人員走進打算拿起行李時，該旅客隨即大喊「你要做什麼！」、「裡面什麼都沒有！」，一邊推開阻止人員。
好不容易檢疫人員把行李拿到檢查檯上並打開檢查，該旅客也不斷大吼「就只有衣服跟藥物」、「沒有其他東西」，多次阻擋人員碰觸行李內的物品。
在人員發現行李放有豬肉等加工食品後，取出向該旅客解釋不能攜入境，但對方仍強行搶為並且放回行李內，更大罵機場人員是「強盜！」，即使機場人員不斷以日文勸說，但該名旅客仍想把被取出的違禁品搶走放回行李，甚至想要直接關上行李走人，但最後仍以失敗告終。
該名旅客最後走到一旁脫下外套，更憤怒地向媒體表示，「這些全是要帶給兒子的」，但不論是什麼理由，違禁品就是不能攜入境。最後在與機場人員一番角力之後，該名旅客終於勉強答應讓人員取走違禁品，這才獲准入境。
這次機場人員從該名旅客的行李中，取出的違禁品包括牛肉乾、鴨舌、肉鬆等，總重量達到2.6公斤。根據日本「家畜傳染病預防法」，所有肉製品，包括牛、豬、雞、鴨等一律禁止入境，違者可處3年以下刑期，以及300萬日圓（約18萬港元）以下罰款。