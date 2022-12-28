十餘年飽受乾癬折磨　　「1療法」讓他已能穿短褲出門

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罹患乾癬多年 控制宛如重生賴欽聰表示，罹患乾癬十餘年期間，都是到一般診所治療；診所醫師當時給了他一記沉重的打擊，說這病沒辦法根治。後來前往彰基醫學中心皮膚部許修誠醫師的門診求診，隨即展開治療。持續配合許修誠醫師的診治及按時用藥，精準達到療效，十餘年來非常痛苦難捱、每天睡覺都得翻來覆去的病症，終於得到控制；他開心的說：「我現在可以穿短褲出門了！」
透過照光治療 病況趨近穩定阮怡禎醫師則是針對「照光治療在皮膚科上的應用」主題指出，照光治療主要是利用特殊波長的光線，達到調節皮膚的免疫細胞，然後調節角質細胞和抑制皮膚的表皮細菌等功效。目前可應用在治療乾癬、異位性皮膚炎、白斑及全身性瘙癢症等疾病；接受照光療程的病人，一開始一周2到3次療程，等疾病慢慢穩定之後，一到二週進行1次療程即可。照光治療是一種相對安全的治療療程，在皮膚科專科醫師的指示下進行療程，大部分都不會有太嚴重的副作用。
醫病共享決策 制定良好治療成效許修誠醫師針對「乾癬照護不可少-透過醫病共享決策，客製化乾癬治療」主題表示，現在皮膚科疾病一般都強調「醫病共享」，以及醫師、患者雙方共同決定治療策略，但現在治療方式非常多種，因此經由討論、互相溝通，瞭解彼此的需求，以及能夠提供的治療，可以給患者帶來更好的治療結果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56263
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